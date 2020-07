Power ranking de la LEC: Semana 4 del Summer Split 2020

El caos y la incertidumbre han sido los temas principales del Summer Split 2020 de la LEC. Tal y como hemos informado a lo largo de las últimas semanas, los nuevos equipos están subiendo en la clasificación, y desmontando la jerarquía que lleva reinando Europa desde 2016.

Sin embargo, aún así, reservamos plazas para el top cuatro de la vieja guardia. Hemos visto a G2 tomárselo a broma durante semanas antes de llegar a playoffs, y de pronto comenzar a arrasar sobre la Grieta. Históricamente, solemos preferir ver una o dos semanas de actuaciones antes de empezar a mover a los equipos de lugar drásticamente en nuestro power ranking.

Todo eso cambió después de la última semana. Hemos llegado a la mitad del transcurso del Summer Split, lo cual significa que hemos visto mucha evidencia de la calidad de cada uno de estos equipos. Y aunque continuamos creyendo que G2 Esports dará el salto más adelante en el split y se mostrará como digno rival al final, también debemos admitir que hay otros equipos que están jugando de forma considerablemente mejor en este momento.

El énfasis de esa última frase está, obviamente, en ‘equipos’, en plural. Cuando le preguntamos a nuestro staff de League of Legends que calificasen a cada roster del 1 al 10, los dos equipos más jóvenes de la LEC se mostraron por encima del nivel de G2 para enfatizar lo mucho que ha cambiado la liga este verano.

Rango Equipos Puntos Cambio de rango 1) MAD Lions 60 — 2) Rogue 53 +1 3) G2 Esports 49 -1 4) Origen 40 — 5) Fnatic 34 +1 6) Misfits 30 +1 7) SK Gaming 23 -2 8) Excel Esports 21 +1 9) Team Vitality 12 -1 10) FC Schalke 04 6 —

Tal y como escribimos la semana pasada, esta clasificación está lejos de ser final, y aún quedan seis o siete equipos luchando por llegar a playoffs. Estaos atentos a los cambios que vendrán en las próximas semanas.

Menuda sorpresa: SK, Excel, Vitality, Schalke

Como resultado de una serie de fracasos estrepitosos a lo largo de las últimas semanas, hay una multitud de equipos atascados y empatados con un 4-5 en la clasificación. En total, siete equipos están separados por solo una victoria en la clasificación, lo cual significa que podríamos tener un equipo sorpresa dentro de playoffs.

El único equipo que sabemos por seguro que no llegará a playoffs es Schalke, que al menos consiguió una sola victoria, frente a Fnatic, de todos los equipos. Schalke tuvo suerte. El stacking del drake de Fnatic demostró ser poco efectivo, con el dragón nube, pero lo sorprendente fue su habilidad a la hora de derrotar a Fnatic en el macro, haciendo rotaciones muy obvias a las cuales sus oponentes no reaccionaron bien. Fue una forma sólida para que Schalke pudiese ganar su primera partida de la temporada, pero llegados a ese punto ya era demasiado tarde.

Los tres equipos en este tier están empatados con cuatro victorias y tuvieron una semana regular la última vez que les vimos. Hace unas semanas, tuvimos muchas esperanzas para SK después de que derrotasen a equipos como G2 y Origen. Tuvieron la oportunidad de seguir ganando contra los mejores de la competición pero perdieron el ritmo contra Fnatic. El drake stacking fue más efectivo esa vez cuando SK consiguió asegurar el dragón de montaña, pero en el proceso, sacrificaron demasiadas torretas y otros objetivos a la presión de Fnatic en lane.

Vitality fueron los otros más queridos por nuestros analistas hace unas semanas, pero a pesar de vencer a Origen, creemos que están a un jugador de convertirse en competidores dignos de playoffs. Sin embargo, son jóvenes, así que aún tienen muchísimo que mejorar.

Luego está Excel, que se recuperó para ganarle a Vitality y sorprendió a todo el mundo ganándole también a G2. Los resultados como estos no deberían sorprendernos más llegados a este punto, y el hecho de que G2 decidiese empezar al ADC sub, Kristoffer ‘P1noy’ Pedersen para darle un respiro a Perkz tampoco debería sorprendernos. Sin embargo, Excel ha perdido a muchos de los más novatos y con menos talento. No estamos seguros de qué pensar, así que por ahora, los colocamos fuera de playoffs.

Mostraros: Fnatic, Misfits

Ambos equipos estuvieron navegando por aguas peligrosas la semana pasada. Tras un mal comienzo este split, ambos necesitaban una victoria decisiva para permanecer en la carrera de los playoffs. Fnatic tuvo una derrota desilusionante contra Schalke, pero consiguió remontar contra SK, aprovechándose de la Syndra fuerte de Rekkles.

A Misfits le atropelló el Kog’Maw de Caps en la mid lane, pero entonces volvieron y derrotaron a los líderes de la clasificación, MAD Lions. No hay forma de predecir lo que ocurrirá en este split. Por ahora, los éxitos mantendrán a ambos equipos en el mid tier y justo dentro de playoffs, pero nos gustaría ver más de ellos.

Al borde del precipicio: G2, Origen

El tema más importante para este equipo esta temporada es el estado de Perkz, la estrella de G2 que ha dado a la organización numerosos títulos. Tras mucha crítica por las dificultades del equipo para competir dignamente en eventos internacionales, Perkz ha demostrado que es capaz de enfrentarse a los mejores del mundo entero. Darle a Perkz tiempo libre en ese momento, aún lejos de playoffs, fue una decisión buena por parte del equipo, tras lo que ha sido un año estresante. G2 aún tiene tiempo para ponerse en forma. No sabemos como será su run, dada la incertidumbre en torno a la edición de este año de Worlds, así que cualquier pausa que los equipos puedan darles a los jugadores valdrá la pena a largo plazo, incluso si les cuesta alguna que otra derrota.

En ese contexto, el hecho de que G2 caiga a tercer puesto en nuestra clasificación no es un reflejo de su juego sino más un reconocimiento de lo que han demostrado MAD Lions y Rogue. No sería sorprendente que G2 los supere para el final del split.

Origen ha seguido al margen como un equipo ‘suficientemente bueno’. Pensamos largo y duro en bajarles de posición tras su semana 0-2, pero los equipos que estaban por debajo tampoco tuvieron buenas semanas. Por ahora, los puestos entre cuarto y séptimo están prácticamente empatados en los power ranking y en la clasificación. Cada partida desde este momento tendrá un impacto mucho mayor.

Ascension: Mad Lions, Rogue

El clavo de Rogue este año es que no pueden ganarle al mejor. Por ejemplo, no han podido ganarle a MAD Lions o a G2, sus rivales principales, en lo que llevamos de split.

Pero esos son los únicos dos equipos contra los que han perdido. Origen y SK cayeron ante Rogue la semana pasada, y admiramos su consistencia y concentración en asegurar sus objetivos.

MAD Lions no tenía que haber perdido contra Misfits, pero el carry de la bot lane Carzzy se rigió por la ley del mínimo esfuerzo al principio de la partida, y el equipo no pudo recuperarse. No es lo peor que le puede pasar a un equipo que lidera la clasificación

Fotos via Riot Games.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Xing Li el 10 de julio de 2020.