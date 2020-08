Larssen de Rogue: «Ahora, tenemos la confianza para poder ganarle a cualquiera y ganar el split»

En el League of Legends profesional, el camino a la cima siempre está plagado de baches, obstáculos, y rodeos. Esto es especialmente el caso en Europa, donde cada uno de los equipos se han esforzado al máximo para mejorar lo suficiento como para representar a su región en el campeonato internacional de Worlds este año.

Sin embargo, solamente un equipo puede coronarse campeón de la temporada regular y así automáticamente conseguir un puesto en Worlds. Este split, fue Rogue el que reinó sobre los demás. El equipo terminó el Summer Split 2020 de la LEC con un impresionante récord de 13-5, liderado por un team play increíble y algunas actuaciones asombrosas por parte de los jugadores más jóvenes del equipo.

El mid lanes veinteañero de Rogue, Larssen, habló con Dot Esports sobre su crecimiento como jugador profesional este año, sobre lo difícil que es ganarse el respeto en una liga tan competitiva como la LEC, y sobre sus aspiraciones para los playoffs y más allá.

Siempre hambrientos

Foto via Riot Games

Cuando Larssen se unió a la entrevista, no paraba de sonreír, tras haber conseguido ese primer puesto en Europa. Su camino a Worlds se ha confirmado y ha llegado el momento para el equipo de dar un paso atrás y disfrutar el momento.

Dijo que «sintió bien estar libre de estrés y sencillamente feliz» tras ganar una temporada que vio varios equipos subir a la cima y desafiar a los mejores equipos de la liga. El resurgimiento de Rogue ocurrió tras más de un año como un equipo del montón, pero su mejora viene de muchísimo esfuerzo.

«Estuve muy triste el año pasado porque podíamos haber llegado a Worlds, pero perdimos contra Schalke en los playoffs,» dijo Larssen. «Desde esa derrota, me he centrado en llegar a playoffs. Así que, es un año de esfuerzo y concentración que da sus frutos, y eso sienta muy bien.»

Foto via Riot Games

Larssen también dijo que empezó a jugar con mucha mñas confianza en si mismo este año, especialmente tras la incorporación de la estrella AD carry, Hans Sama, quien le enseñó como jugar con tempo y velocidad, lo cual ayudó a conseguir la ventaja en el early game fuerte de Rogue y convertirlo en victorias.

De hecho, Rogue ha sido el mejor equipo en cuanto al early game de toda la LEC. Tuvieron la ventaja en oro más significativa tras 15 minutos, el número más alto de primeras tres torres, y fueron Top 2 de equipos en estadísticas de control de objetivos, como control de dragón, Nashor, y control de jungla. Larssen, además, también tuvo el KDA más alto de todos los midlaners de la LEC, con algunos de las mejores stats de early game en su rol.

«Lo más importante para mí ahora mismo es que tengo la confianza de estar jugando en el mejor equipo,» dijo Larssen. «Antes no tenía eso. No llegaba y pensaba que voy a demolirles, pero ahora llego a la partida y pienso firmemente que seré mejor que mis contrincantes, en cada partida.»

Foto via Riot Games

Larssen incluso alabó al jungla más joven del equipo, Inspired. Él cree que el dieciochoañero recibe menos atención de la que debería ‘porque es tan joven, pero es tan calmado in-game, juega muy bien en general, y apenas comete errores.’

No es todo perfecto para Rogue, todavía no. Larssen reconoció que definitivamente ‘pueden mejorar mucho más’ con algo más de esfuerzo. Destacó que el roster dejó pasar unas ‘free wins’ debido a problemas con los objetivos. Trabajaron para resolver estos problemas y están trabajando continuamente como un equipo.

El respeto se gana, no se da

Foto via Riot Games

El Summer Split 2020 fue una montaña rusa para casi todos los equipos de la LEC. En ciertos momentos durante la temporada, cada equipo parecía que podía ganar a todos los demás. Pero Rogue se centró en su propio playstyle y lo refinó hasta convertirse en uno de los actores más fuertes de la temporada.

Pero parecía que muchos seguían sin darle a Rogue el mismo hype que a otros equipos de la liga. Por supuesto, Rogue no tiene los méritos que tienen otros equipos, pero Larssen piensa que todas esas alabanzas deben ser ganadas, incluso con una temporada increíble bajo el brazo.

‘No hemos jugado demasiado bien en los últimos splits, así que la gente no nos tiene demasiado respeto – pero no me molesta lo que piense la gente,’ dijo Larssen. ‘Nos centramos en nosotros mismos, y si ganamos playoffs, creo que la gente empezará a respetarnos mucho más.’

Photo via Riot Games

También dijo que a G2 y a Fnatic siempre les acompañará el hype debido a la reputación como contrincantes fuertes de Europa, mientras que MAD Lions tuvo una victoria increíble sobre G2 en los playoffs del Spring Split 2020.

Rogue aún no ha aparecido en una actuación postemporada de momento, habiendo perdido contra Origen y contra Schalke en el último split. Por suerte para ellos, este parece el momento apropiado para demostrarle a todos los que dudan de ellos que no tienen razón de hacerlo.

‘Vamos a ganar el split,’ dijo con certeza. ‘Ese es el objetivo. No estaremos satisfechos con llegar a Worlds. Queremos ganar el split y sentimos que podemos hacerlo.’

Soñando con Worlds

Foto via Riot Games

Después de que Larssen compita en los playoffs de verano 2020, él y Rogue por fin tendrán la oportunidad de ponerse a prueba contra los mejores del mundo entero en Worlds 2020. Esta será su primera vez en un evento global y tiene pensado disfrutar de cada segundo de la experiencia.

También mencionó a dos estrellas, Faker de T1, y knight de TOP Esports, como contrincantes dignos. Pero no le emociona jugar contra ninguno específicamente. En su lugar, tiene ganas de por fin poder atender al torneo con sus compañeros de equipo.

Larssen también dijo que piensa que los mejores representantes de Europa para este año probablemente sean Rogue, G2 Esports, MAD Lions, y Fnatic – aunque tiene algunas dudas sobre ese último.

‘No estoy seguro acerca de Fnatic porque han estado jugando bastante mal, y parecen tener bastantes problemas,’ dijo Larssen. ‘Pero desde que Origen se ha salido, no veo quién podría ganarle a Fnatic. Puede que Schalke ya que últimamente se han mostrado fuertes. Si Schalke llega a playoffs, podrían llegar a Worlds, porque han estado jugando muy bien últimamente.’

Podrás ver a Larssen y el resto del roster de Rogue en acción cuando se enfrenten a Fnatic en la primera ronda de los playoffs del Summer Split 2020 de la LEC el domingo, 23 de agosto.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Tyler Esguerra el 10 de agosto de 2020.