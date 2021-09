La canción oficial del Worlds 2021 es Burn It All Down

Riot Games reveló la canción oficial y el video musical complementario del Campeonato Mundial de League of Legends de este año.

La canción se titula «Burn it All Down» y cuenta con las voces del grupo de música pop PVRIS. La pista en sí está construida sobre una fuerte inspiración techno con una línea de bajo contundente y una melodía de ritmo acelerado a lo largo de su tiempo de ejecución de tres minutos y medio.

Como es tradicional con la canción anual del Worlds, el video musical de «Burn it All Down» presenta innumerables profesionales animados de League of Legends que han competido en mundiales pasados. Entre los jugadores que compiten este año y aparecen en el video musical están Viper, el AD Carry de EDward Gaming, ShowMaker, el mid laner de DWG KIA, y Chovy, el midlaner de Hanwha Life Esports.

Además, algunos jugadores que no se clasificaron para el torneo de este año, incluidos PowerOfEvil, midlaner de TSM, y REkkles, AD Carry de G2 Esports, también aparecieron en el video musical de «Burn it All Down».

Captura de pantalla vía Riot Games

A diferencia de los últimos tres mundiales, no habrá un lanzamiento adicional por parte de una de las bandas pop de LoL, a saber, K/DA o True Damage, junto con el himno oficial del Mundial.

Dicho esto, sin embargo, la canción del Worlds de este año llega al final de un año increíblemente ocupado para el departamento de música de Riot Games. Con el lanzamiento de un álbum instrumental en Sessions: Vi en julio y el regreso de la banda de metal de la compañía, Pentakill, este mes, el equipo de música de Riot ha brindado nuevos lanzamientos en los últimos meses.

«Burn it All Down» ya está disponible a través de los principales servicios de streaming de música. El Campeonato Mundial de League of Legends comienza el 5 de octubre.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Michael Kelly el 28 de septiembre de 2021.