Gumayusi y Keria baten el récord de más asesinatos y asistencias de la LCK

[2022 #LCK Spring R2 M18 vs. DRX]



2022 LCK 스프링 정규 리그 18전 18승 전승으로 마칩니다.

응원해 주신 팬 여러분께 감사드리며, 이제 플레이오프로 고우!



Nobody could stop us! We were UNDEFEATED this 2022 LCK Spring Regular Season.

Time for the Playoffs!#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/b1dnmkDlbA