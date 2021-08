Faker habla sobre los match-fixers de solo queue en su última rueda de prensa

Tras la victoria contra Fredit BRION, Faker participó en la rueda de prensa donde compartió su visión sobre la actual temporada, los últimos cambios de su equipo y no de los mayores problemas: los match-fixers de solo queue en League of Legends.

Aunque no son una amenaza significante para los jugadores en la mayoría de regiones, algunos jugadores reciben dinero por perder intencionadamente partidas de solo queue con los jugadores más famosos de la LCK y la LPL para que ciertas personas consigan ganar sus apuestas. Al mismo tiempo hay otro tipo de actitudes que tienen impacto en todas las regiones, como por ejemplo perder intencionadamente partidas sin tener ninguna recompensa a cambio.

Faker habló enfadado durante una retransmisión en directo mientras esperaba en la cola para una partida sobre los match-fixers de solo queue. En la rueda de prensa declaró que el principal motivo de sus recientes derrotas no fue el amaño, si no su rendimiento. Al mismo tiempo cree que Riot luchará contra esta actitud adecuadamente y espera que se encuentre una nueva solución para todos los jugadores, no sólo para los que están en Challenger.

Es posible que jugadores en elos más bajos o de otras regiones no se encuentren a jugadores que pierdan intencionadamente a cambio de dinero, pero es posible que se encuentren con otros que lo hagan porque no han conseguido el campeón que querían, porque han muerto durante los primeros minutos o simplemente recibieron la presión del jungla rival. Muchos de ellos pasan desapercibidos en el sistema de castigo actual.

Algunas de estas actitudes empiezan muy pronto en las partidas. Aunque los jugadores pueden reportar a aquellos que quieren perder intencionadamente desde la fase de líneas, no hay ningún sistema de castigos en la fase de selección y bloqueo de campeones.

Artículo publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco en Dot Esports el 31 de julio.