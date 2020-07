DRX destruye a HLE y continúa su dominación en la LCK

[2020 LCK Summer R1 – DRX vs HLE]



Off duty! We will come back well prepared for the Round 2!



칼퇴! 다음 2라운드에서도 멋진 모습 보여드릴수있게 노력하겠습니다!#DRX #GoDRX pic.twitter.com/EedXMqmsey