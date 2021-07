Canna alcanza las 100 partidas ganadas en la LCK

Aunque muchos siguen considerando a Canna, top de T1, un novato, el jugador ya ha alcanzado las 100 partidas ganadas en la LCK contra Liiv SANDBOX.

El rendimiento de Canna ha aumentado drásticamente en las últimas semanas. Al inicio de la temporada jugó a un nivel inferior de lo esperado y los fans de T1 esperaban que el equipo le enviara al banquillo para que pudiera jugar Zeus, el top sustituto. Sin embargo, Canna remontó en las últimas semanas y ha hecho grandes actuaciones en la LCK. El top ha ganado cuatro votos a MVP a lo largo de la temporada y ha sido un carry de confianza para su equipo.

Canna empezó su carrera profesional como jugador de League of Legends en mayo de 2019 como trainee de SK Telecom T1, el anterior nombre de T1. Tras seis meses fue ascendido al primer equipo y ha sido el top titular del equipo desde el Spring Split de la LCK. Tuvo un rendimiento estelar durante su primera temporada y ganó un título junto a sus compañeros de equipo tras superar por 3-0 a GenG en la final. En el Summer Split el equipo cayó y no consiguió mostrar una buena versión de sí mismo. Como resultado de ello, T1 no llegó a los Campeonatos Mundiales de 2020.

Aunque T1 hizo cambios en el cuerpo técnico a lo largo de la pretemporada de cara a 2021, su rendimiento no ha cambiado en exceso desde que el equipo quedó cuarto en el Spring Split de la LCK de 2021. Aunque el conjunto está actualmente en la quinta plaza y probablemente llegue a playoffs, no está claro si conseguirá una de las cuatro plazas para el próximo Mundial de 2021 si no mejora su nivel.

Artículo publicado originalmente en inglés por Cristian Lupasco en Dot Esports el 24 de julio.