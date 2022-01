Una predicción para cada esport en 2022

La industria de los esports sigue creciendo mientras el calendario pasa otra página. Sus títulos más prominentes lideran el esfuerzo, a pesar de que la era más impredecible a la que ha hecho frente la escena sigue dejando su marca en un sector relativamente joven.

Mientras el mundo se queda colgando en el desequilibrio de la pandemia COVID-19, el destino del sector de los esports permanece incierto. Acercándonos al tercer año de pandemia, sin embargo, los efectos de estos tiempos inciertos se han convertido en el pan de cada día en los esports en general. Los torneos siguen siendo, en su mayoría, digitales, los fans siguen teniendo acceso restringido a los eventos físicos, y el COVID sigue teniendo un impacto tremendo en todas las escenas de los esports – incluso dos años después del primer brote.

La industria – que sigue procediendo con cuidado por ahora – está prevista para seguir en una modalidad online hasta nuevo aviso, dependiendo de la trayectoria de los acontecimientos. Todavía queda por ver si 2022 será el año en el que la industria se vuelva a levantar, pero está claro que incluso después de varios años exclusivamente digitales, el mundo de los videojuegos competitivos ha demostrado ser increíblemente adaptable. A pesar de los desafíos, cada uno de los títulos más importantes del sector sigue adelante.

Aquí tenéis una predicción para cada uno de los títulos más importantes en los esports para el nuevo año.

League of Legends: 2022 será un hito de año para las audiencias de esports

League of Legends es el esport más popular a nivel muncial, y su crecimiento es exponencial. En 2022, el juego probablemente solo continuará siendo más popular tanto en los mercados de Este como del Oeste. Esta temporada, las finales del League of Legends World Championship llegó a un pico de audiencia de 73 millones, un 60 por ciento más que en 2020, según Riot Games. Si los números de audiencia siguen creciendo a ese ritmo, 2022 podría convertirse en un año récord para el juego. Además, con la determinación de Riot de construir centros de retransmisión remotos para mejorar la calidad y la accesibilidad de sus streams de esports en todo el mundo, no sería en absoluto sorprendente si los récords de audiencia de League of Legends siguen creciendo.

CS:GO: Otro año de crecimiento medido está de camino

Los rumores de la muerte de CS:GO fueron una exageración. A pesar del crecimiento de VALORANT como el próximo éxito del género shooter, CS:GO sigue teniendo una base de jugadores leales, así como una base de fans leales, para mantener con vida tanto al juego como a su escena de esports. El juego destacó como el título más jugado en Steam en 2021, según la web de trackeo de jugadores de Steam SteamCharts. IEM Katowice, el evento tradicional de cada año en el calendario en el mundo del CS:GO, está previsto para dar comienzo el 15 de febrero.

VALORANT: Su crecimiento en todas las regiones creará un equilibrio estable de poder en todo el mundo

Foto via Riot Games

La luna de miel de VALORANT ha terminado. En tan solo unos meses, el juego entrará en su segundo año de juego competitivo de forma oficial, y algunas preguntas muy serias acerca de la escena profesional y sus niveles de crecimiento empezarán a acentuarse. Por suerte, con equipos fuertes en regiones diversas tanto culturalmente como geograficamente en todo el mundo, VALORANT tiene la base para crecer y convertirse en un esports verdaderamente global en un tiempo record. Fíjate en 2022 para ver un crecimiento masivo en audiencia competitiva, así como un crecimiento en la base de jugadores del título.

Dota 2: Los ‘prize pools’ volverán a definir Dota 2

Para el fan casual de Dota 2, el juego sale en los titulares una vez al año durante su torneo principal anual, The International. Principalmente, eso es gracias a los premios masivos del torneo cada temporada. En 2021, el monedero de The International sobrepasó los 40 millones de dólares, un récord no solo para Dota 2, sino para toda la industria. Este año, no esperes que Dota pise el freno. El mejor premio para el menos popular del género MOBA podría seguir marcando el límite de premios para la industria.

Overwatch: Más retrasos a Overwatch 2 seguirán dañando la audiencia de la OWL

Imagen via Blizzard Entertainment

Como una leyenda mitológica, Overwatch 2 es una promesa que parece haberse perdido en el tiempo. Después de haberse anunciado hace dos años – una eternidad en tiempo de esports – la secuela del juego se ha perdido en su desarrollo a lo largo de la pandemia, dejando la escena competitiva de Overwatch a valerse por simisma con un juego que fracasa en mantener el interés de sus audiencias. Los playoffs de la OWL 2021 llegaron a un pico 134.000 viewers durante la Gran Final de esta temporada, una bajada de unos 50.000 comparado con el pico de 2020, y de casi 200.000 comparado con el pico de 2019, segñun la página de datos de audiencias de esports Esports Charts. La franquicia de Overwatch necesita de manera desesperada una inyección, y cuanto más tarde en llegar la esperada secuela, más fans perderán interés en su aspiración.

Super Smash Bros.: COVID seguirá dañando el Smash profesional

La pandemia podría seguir amenazando la escena de esports de Smash. Los eventos físicos han sido pocos y esporádicos en los últimos dos años. Al contrario que con otros esports, Smash no tiene la libertad de elegir la competición online, considerando todos los que han repudiado de la opción totalmente. Algunos de los mejores jugadores como Mkleo, Tweek, y muchos otros influencers de la era moderna del juego se retiraron una temporada de la competición enteramente mientras el juego sufría de los efectos del COVID-19. Smash, y sobre todo Smash Ultimate, dependía totalmente de los eventos offline ya que el online demostró una y otra vez ser poco óptimo para torneos comeptitivos. Genesis 8, un supermajor con más de 4000 asistentes, sigue previsto para tener lugar este mismo mes. Sin embargo, con EEUU reportando un número récord de casos COVID cada día debido al surgimiento de la variante Omicron, la existencia del torneo podría verse perjudicada – y también sería el caso para el circuito de Smash en 2022.

Fortnite: Un retorno a los eventos físicos rejuvenecerá la escena competitiva del juego

Los esports de Fortnite llegaron a un pico en 2019 con el inaugural Fortnite World Cup que amontonó 22 millones de horas visualizadas con todos sus viewers, según Esports Charts. Desde ese momento, el juego no ha vuelto a acercarse a los números que consiguió con ese evento. Asumiendo que la pandemia mejora y los números de vacunaciones siguen creciendo, los eventos en vivo deberían volver a la escena competitiva a tiempo – probablemente hacia el final de 2022, considerando el surgimiento de la variante Omicron en EEUU. Si el Fortnite World Cup (y su prize pool de 30 millones de dólares) vuelve en 2022, los esports de Fortnite recibirán un empujón instantáneo.

Call of Duty: Amenazas exteriores pondrán a prueba la división de esports de la franquicia

Foto via Call of Duty League

Aunque Call of Duty siempre tendrá una base de jugadores fuerte y dedicada, su escena de esports podría verse afectada en 2022 si Activision-Blizzard no encuentra una forma de mantener a sus comeptidores cerca. Halo sigue creciendo, VALORANT sigue aumentando su presencia como competidor, y la escena de Call of Duty en general empieza a sentir la competición de otros títulos. El margen de error de Call of Duty será más pequeño que nunca en 2022 mientras las amenazas y los competidores sobrepasan a un veterano establecido de la industria como Call of Duty este año. Además, con jugadores populares de la escena esports del juego dando voz a lo descontentos que están con los problemas internos, 2022 ya muestra señas de que este será un año en el que tendrán que demostrar que merecen seguir ahí, mucho más que antes.

Rainbow Six Siege: Un área FPS que podría verse con el desafío de conseguir un crecimiento significativo

Rainbow Six tiene su lugar en el sector como un título mid.tier con una fan base de la que pueden depender, así que no esperes ver grandes cambios con el título en 2022. Cierto es que Rainbow Six podría recibir un golpe este año ya que tendrá que luchar contra la vieja guardia de juegos FPS, compuesta por títulos como Call of Duty y CS:GO, mientras que nuevos comeptidores como VALORANT y Halo: Infinite podrían hacer que el crecimiento para Siege sea incluso más difícil.

World of Warcraft: Organizaciones que invertirán en la escena PvE

Aunque WoW tiene casi 20 años, el juego tiene una escena activa de esports. Después de encontrar una nueva vida en el PvE competitivo en 2021, no te sorprendas si ves equipos top tier como Limit y Echo siendo el centro de atención de las organizaciones legendarias de esports este año en preparación para otro evento Race to World First, así como otra expansión WoW en un futuro. Mientras que el propio juego sigue siendo un tanto difícil de navegar desde un punto de vista económico – pagar un roster de 20 o más jugadores no es fácil – sigue habiendo oportunidades.

Rocket League: Crecimiento continuado, pero sin ningún nuevo descubrimiento

Estamos entrando en el tercer año de ‘la era COVID’ de los esports, y Rocket League aún tiene espacio para crecer. El juego ha pasado los últimos dos años creciendo y su escena esports sigue subiendo a una velocidad respetable. La RLCS presumió de los prize pools más grandes desde el inicio de la pandemia en junio de este año con el North American Championship. Su pool total de 400.000 dólares fue apoyado por una media de audiencia de más de 136.000 viewers, según Esports Charts. Rocket League se ha hecho su propio hueco en la industria y aún tiene motivos para seguir creciendo en 2022. Aunque es poco probable que el juego de un bombazo en el top tier del mercado de los esports en 2022, es totalmente posible que siga desarrollando su propia base de fans a lo largo del próximo año.

Apex Legends: Una base de jugadores comprometida será el centro de Apex

Imagen via Respawn Entertainment

Apex Legends probablemente seguirá teniendo mucho impacto como líder en el género del battle royale en 2022. Después de llegar al cliente de Steam en noviembre de 2020, Apex subió al top 5 de juegos con más jugadores activos de entre todos los juegos de la plataforma durante la mayoría de 2021 según SteamCharts. Aunque PUBG presume de un número más alto de jugadores concurrentes, según los datos de SteamCharts, Apex está preparado para llegar más alto en 2022 gracias a un apoyuo fuerte por parte del desarrollador y un montón de torneos esports a lo largo de 2021 como referencia.

Halo: Nuevo año, nuevo Halo

El futuro tiene buena pinta para Halo. El lanzamiento mundial de Halo: Infinite y el debut del Halo Championship Series le han dado a la franquicia una nueva vida. Las audiencias generales de fans de esports van a iniciar una nueva era para Halo en 2022. La franquicia tiene suficiente nombre y reconocimiento para sostenerse en la comunidad gaming. El Halo World Championship de 2022 está previsto para comenzar el 20 de octubre, y lo que lleve a ese evento podría atraer incluso más miradas hacia la franquicia legendaria, mucho más que hasta ahora.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Michael Kelly el 2 de enero de 2022.