El juego parecido a Arena of Valor, Clash of Titans, sale en la India

Un juego muy parecido a Arena of Valor llamado Clash of Titans acaba de aparecer con opción a pre-registro en las tiendas de Google Play y el App Store de Apple.

La descripción del juego lo dexribe como «el primer juego MOBA de la India». De forma distinta a Arena of Valor, donde los personajes se consideran heroes, estos se llaman Titans en el nuevo juego. El mapa en una de las imagenes en el Google Play Store es idéntico al Battlefield 4.0 de Arena of Valor.

Imagen via Actoz SG

El icono del juego también contiene un personaje de Arena of Valor, Thane. Otros héroes del juego también se pueden vislumbrar en Clash of Titans, como Arthur, Paine, y Tel’Annan. El juego destacará controles de dos dedos y saldrá con muchos titanes, skins, y eventos para los jugadores.

Arena of Valor fue baneado en la India a finales de 2020 debido a una preocupación relacionada con la privacidad de datos. Clash of Titans parece ser obra de Tencent, intentando volver al mercado a través de otra empresa.

Esto es parecido a lo que ocurrió con el lanzamiento de PUBG Mobile en India. Después de que el juego fuese baneado en septiembre de 2020, el dueño de la IP de PUBG, Krafton, anunció que se haría con los derechos de publicación en el país. Krafton creó una división en la India y volvió a publicar el juego como Battlegrounds Mobile India (BGMI).

Arena of Valor ha sido desarrollado por TiMi Studio de Tencent Games y ha sido publicado por Level Infinite. Level Infinite es una nueva división de publishing bajo el control de Tencent.

Clash of Titans ha sido publicado por Actoz SG basado en Singapore, que es una subsidiaria de Actoz Soft en Corea del Sur. El control de Actoz Soft es propiedad de Shengqu Games basado en China desde 2004, según la página oficial del último.

El 29 de noviembre, Shengqu Games firmó un acuerdo con Tencent que permitiría que la empresa pudiese publicar, promocionar, y operar los juegos de Tencent en su plataforma. Parece que el primero de éstos es Clash of Titans bajo Actoz SG. Todavía queda por ver como de parecido será Clash of Titans a Arena of Valor. Dot Esports se ha puesto en contacto con Actoz SG, Actoz Soft, y Tencent para pedir una clarificación.

Tencent se convirtió en accionista de Shengqu Games en 2018, según la página oficial del segundo. Shengqu Games era conocido como Shanda Games antes del cambio de marca en 2019 que también supuso un cambio de administración.

El retorno de Arena of Valor como Clash of Titans también permitiría a la India participar en los Asian Games 2022. Los Asiads del año que viene destacarán un evento de esports con medalla, con uno de los títulos siendo Arena of Valor.

El anuncio de Clash of Titans también llega en un momento idóneo. Actualmente no hay ningún juego MOBA disponible en el mercado de la India. Tanto Arena of Valor como Mobile Legends: Bang Bang fueron baneados el año pasado, y League of Legends: Wild Rift aún no ha salido. El reciente lanzamiento de Pokemon Unite, sin embargo, está siendo todo un éxito en el país.

Mientras que el lanzamiento de Clash of Titans es una buena noticia para los jugadores de Arena of Valor en el país, es poco probable que recuperen sus antiguas cuentas. En un anuncio datado del 24 de septiembre de 2020 de Arena of Valor South Asia en Facebook, el juego comunicó que borraría todos los datos del juego en 30 días.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Wasif Ahmed el 13 de diciembre de 2021.