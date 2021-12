Among Us VR desvelado en los game Awards 2021

Among Us, uno de los títulos indie más importantes de los últimos años, está dando un paso hacia adelante adentrándose en una nueva plataforma, permitiendo a los jugadores participar en todas las tareas y planes maléficos de impostores en una versión VR en primera persona.

En los Game Awards, un trailer sorpresa de Innersloth desveló que Among Us VR se encuentra actualmente en desarrollo. Pronto, los jugadores podrán completar sus tareas, quejarse, matar a sus enemigos, y negociar con quien parezca sospechoso como si fueran los propios personajes e impostores.

Aunque el trailer fue bastante corto, Among Us VR parece contener muchas de las tareas que actualmente están disponibles en la versión móvil y la versión de consolas de Among Us. En un post de blog que proporciona más información acerca del anuncio, Innersloth desveló que Skeld sería el único mapa disponible en la nueva versión, lo cual significa que las tareas introducidas en otros mapas probablemente no estén incluidas. Todavía no se sabe si Among Us VR recibirá más mapas en el futuro.

Innersloth también desveló que Among Us VR no sería compatible con otras versiones de Among Us, independientemente de la consola. Los jugadores de VR solo podrán jugar con otros jugadores de VR. Las plataformas compatibles con la nueva versión VR de Among Us serán desveladas en un futuro cercano.

Among Us VR no tiene actualmente una fecha de lanzamiento confirmada, aunque se espera que se desvelen más detalles en los próximos meses. Los fans del juego podrán experimentar con la nueva actualización, que incluye ajustes importantes de cosmética, así como un crossover con Arcane, la serie animada de Netflix inspirada por el mundo de League of Legends.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ethan Garcia el 10 de diciembre de 2021.