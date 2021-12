Todas as equipes classificadas para as finais da liga PMGC 2021

Após três semanas de intensa ação do PUBG Mobile, a etapa da liga para o PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2021 foi concluída. Vinte times no leste e oeste lutaram por 16 vagas nas finais da fase da liga.

As finais do campeonato acontecerão de 24 a 26 de dezembro. As 16 seleções vão jogar seis partidas por dia em um total de 18 partidas, segundo a Liquipedia. As nove melhores equipes do leste e as seis primeiras do oeste avançam para as finais do PMGC 2021. Essas 15 equipes terão a companhia de mais um time convidado da Índia, que lutará entre os dias 21 e 23 de janeiro pelo título de campeões mundiais.

As equipes que se classificaram no leste e oeste são:

leste

The Infinity

Genesis Dogma GIDS

Stalwart Esports

Nigma Galaxy

4Rivals

MS Chonburi

Six Two Eight

Rico Infinity Team

REJECT

Bigetron RA

Cryptics

Team Secret

DAMWON Gaming

D’Xavier

DRS Gaming

Nova Esports

Oeste

Rise Esports

Alpha7 Esports

Unicorns of Love

S2G Esports

KNIGHTS

Futbolist

Beşiktaş Esports

1907 Fenerbahçe Esports

Next Ruya Esports

Ghost Gaming

Furious Gaming

Natus Vincere

Buluc Chabtan

Eastern Stars

Aton Esports

MadBulls

Oito times foram desclassificados até o momento. Do leste, eles são FaZe Clan, Deadeyes Guys, Tong Jia Bao Esports e BC SWELL. As equipes ocidentais são SuperMassive Blaze, Black Dragons Esports, XSET e Team Queso.

A fase da liga foi uma montanha-russa para os torcedores, já que os times de ponta não conseguiram deixar uma marca. O popular Bigetron RA não conseguiu chegar ao primeiro Super Weekend, mas se recuperou nas semanas dois e três. A atual campeã mundial Nova Esports não se classificou para o Super Weekend dois e por pouco ultrapassou o FaZe Clan para terminar em 16º.

Os fãs esperam ver essas equipes melhorarem seu desempenho antes da fase crucial da liga no próximo fim de semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 20 de dezembro.