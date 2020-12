Temporada 10 de PUBG irá adicionar um novo mapa e facção inimiga

Como parte da 10ª temporada de PUBG, os jogadores serão capazes de batalhar em um novo mapa que se concentra no combate vertical em um cenário urbano quando for lançado para jogadores de PC em 16 de dezembro e jogadores de console em 17 de dezembro, o desenvolvedor anunciou hoje.

Haven, o mapa exclusivo da temporada 10, será a área mais densa com apenas 32 jogadores descendo para um ambiente de cidade cheio de prédios e estruturas de tamanhos variados que ditarão o fluxo da batalha. Está dividido em diferentes áreas, como zona industrial, área residencial, viaduto, cais e muito mais.

Há também um novo tipo de facção inimiga que vagará por Haven, simplesmente chamada de “Pillar”.

Imagem via PUBG

A Pillar é um inimigo de IA que funciona como empreiteiros militares privados e é conhecido por proteger caches de espólio de alto nível ao redor do mapa. Semelhante ao Caminhão de Loot da oitava temporada, esta adição funciona como uma forma de desafiar os jogadores que desejam obter uma vantagem em uma luta enfrentando perigosos Comandantes da Pillar em operações de alto risco e alta recompensa no meio da partida.

A Pillar também tem várias vantagens sobre os jogadores, incluindo uma Caminhonete da Morte que possui armas de alta potência anexadas a ele e está vagando pelas ruas de Haven para atacar os jogadores. Existem também Helicóptero de Reconhecimento, que irão trabalhar para localizar jogadores no mapa com seus holofotes e chamar caminhões táticos e outros reforços.

E porque os desenvolvedores querem enfatizar a verticalidade do novo mapa, Paraquedas de Emergência serão colocados ao redor do mapa, permitindo aos jogadores pularem de edifícios altos sem se preocupar com uma zona de pouso adequada.

Por fim, o próximo Passe do Sobrevivente, Passe do Sobrevivente: Breakthrough, contará com novos equipamentos e visuais baseados na história e na Pillar. Breakthrough durará três meses após o lançamento, com recompensas que vão até o nível 100.

A temporada 10 do PUBG será lançada em 16 de dezembro para PC e 17 para consoles. O servidor de teste do PC já tem uma prévia da atualização 10.1 e todas as alterações feitas na próxima atualização estarão disponíveis para os jogadores experimentarem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 09 de dezembro.