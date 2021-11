Riot em colaboração com PUBG Mobile traz elementos de League of Legends e Arcane para o jogo mobile na versão 1.7

PUBG Mobile fez parceria com a Riot Games para o lançamento de sua nova série de animação do League of Legends, Arcane.

Como parte dessa colaboração, personagens, itens e locais de Arcane serão apresentados ao jogo mobile Battle Royale. Eles serão adicionados como parte da Versão 1.7, que será lançada em meados de novembro.

A Tencent está provocando essa colaboração há alguns dias. Em uma recente postagem por na conta do Twitter oficial do PUBG Mobile, a silhueta de quatro personagens pode ser vista ao longo de Erangel, parecendo Jinx, Vi, Caitlyn, e Jayce. Outro teaser sugeriu grandes mudanças no mapa de Erangel no jogo.

Arcane é a primeira série animada do universo de LoL e foi criada pela Riot em parceria com a Fortiche Productions, de Paris. Ela será lançada na Netflix às 23h em 6 de novembro. O programa se concentrará nas histórias de origem de dois campeões do LoL, as irmãs Jinx e Vi.

Vincent Wang, o chefe de publicação do PUBG Mobile na Tencent Games, disse que há “muito na loja” para os jogadores como parte dessa colaboração. Alguns “recursos de jogo” novos e não vistos também serão adicionados ao PUBG Mobile.

“PUBG Mobile é um jogo amado que foi adotado por jogadores de todo o mundo”, disse Brandon Miao, líder de experiências e parcerias em produtos colaborativos da Riot. “Valorizamos parceiros que cultivam comunidades de jogo compartilhado com um profundo compromisso de desenvolver novos conteúdos interessantes para encantar os jogadores. Estamos ansiosos para trazer uma autêntica celebração de Arcane para Erangel.”

PUBG Mobile é conhecido por grandes parcerias para manter os jogadores viciados no jogo. Recentemente, o jogo também revelou colaborações com o fabricante de automóveis sueco Koenigsegg e o clube de futebol da Premier League, o Liverpool FC.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 02 de novembro.