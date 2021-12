PUBG passará a ser gratuito em 12 de janeiro

PUBG, um dos battle royales mais populares do mundo, finalmente passará a ser gratuito para todos os jogadores de PC, consoles e dispositivos móveis.

O anúncio foi feito no The Game Awards, antes da revelação de um novo trailer no canal do jogo no YouTube. Até agora, PUBG já vendeu mais de 75 milhões de cópias em todo o mundo.

Embora PUBG Mobile já seja totalmente gratuito desde seu lançamento, em 2018, as versões para PC e consoles ainda não são. Depois de um lançamento em acesso antecipado, PUBG se tornou um dos maiores sucessos da Steam e foi fundamental na explosão do gênero battle royale. Ainda hoje, o jogo tem uma grande comunidade ativa na Steam, mas, passando a ser gratuito, essa comunidade só tende a aumentar.

Com a mudança para o gratuito, todos os jogadores que tiverem suas cópias pagas do jogo passarão a ser premium, ganhando acesso ao Battlegrounds Plus. Nesse modo, é possível participar de partidas ranqueadas e outros modos personalizados, além de ganhar itens especiais no jogo. Se você já tem uma cópia paga, ainda pode receber itens especiais no jogo com o pacote comemorativo PUBG Special Commemorative Pack.

Se você ainda não tiver PUBG, poderá jogar de graça a partir de 12 de janeiro. Faça o pré-registro e saiba mais no site pre-reg.pubg.com.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 09 de dezembro.