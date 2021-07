PUBG Mobile World Invitational 2021 anunciado com prêmio de US$ 3 milhões para caridade

A Tencent revelou o PUBG Mobile World Invitational (PMWI) 2021 como o evento intermediário deste ano.

O PMWI acontecerá de 22 a 25 de julho e oferece um prêmio para caridade de US $ 3 milhões, desenvolvido pela Gamers without Borders. Assim como nos eventos anteriores, as equipes provavelmente estarão competindo para alcançar um lugar mais alto na classificação, para que possam doar uma parte maior do prêmio para uma instituição de caridade de sua escolha.

O parceiro de smartphone do PUBG Mobile World Invitational é o OnePlus, enquanto o parceiro de mídia é a NimoTV. A Tencent ainda não revelou mais informações sobre o evento.

The PUBG MOBILE WORLD INVITATIONAL will be in action from July 22 to 25! IT'S TIME TO #OWNTHECIRCLE



Powered by @gwbps with 3 million USD charity pool! Official smart phone partner @Oneplus & media partner @NimoTVglobal.



Stay tuned for more updates! #PUBGMOBILE #PMWI #PMWI2021 pic.twitter.com/CS3ANAfzIo — PUBG MOBILE Esports (@EsportsPUBGM) July 9, 2021

Com a primeira metade da programação do PUBG Mobile esports em 2021 encerrada no mês passado, os fãs estavam se perguntando sobre um evento intermediário. Durante o roteiro de 2021, a Tencent disse que estaria hospedando “convidados” durante esse período. E agora, a empresa revelou o PMWI.

No ano passado, a PUBG Mobile World League (PMWL) foi realizado para as regiões leste e oeste entre a primeira e a segunda metade do roteiro de e-sports de 2020. James Yang, diretor do PUBG Mobile esports na Tencent, confirmou no final de 2020 que o PMWL estava sendo cancelado e substituído por convites este ano.

Depois do PMWI, a segunda metade da programação do PUBG Mobile esports em 2021 começará com o Club Opens (PMCO) em todo o mundo. Isso levará às Pro Leagues (PMPL), com as melhores equipes chegando ao PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2021 no final do ano para coroar um campeão mundial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 09 de julho.