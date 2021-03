PUBG Mobile revela colaboração com o filme Godzilla vs. Kong

As duas feras estão chegando ao PUBG Mobile.

PUBG Mobile está fazendo parceria com o próximo filme de ação, Godzilla vs. Kong, a Tecnent anunciou durante a festa de terceiro aniversário do jogo.

Adam Wingard, o diretor do filme, disse que, como parte da colaboração, um “novo modo estará disponível” no PUBG Mobile. Neste modo, os jogadores terão um encontro com os dois monstros, Godzilla e Kong.

Detalhes sobre este modo ou sua data de lançamento não foram revelados. Pode estar chegando em breve ao jogo, já que Godzilla vs. Kong chegará aos cinemas internacionalmente em 24 de março e nos Estados Unidos em 31 de março. Com base em sua sinopse, o filme apresenta Godzilla e Kong lutando enquanto a humanidade tenta exterminar as feras e retomar o planeta.

Durante a festa do terceiro aniversário de hoje, a Tencent também revelou que o mapa de Karakin chegará ao PUBG Mobile em 7 de abril. O mapa de 2 × 2 quilômetros será o sexto mapa clássico do jogo.

PUBG Mobile foi lançado em março de 2018 e comemorou seu terceiro aniversário. As celebrações contaram com apresentações ao vivo dos populares DJs Alesso, Lost Frequencies e R3HAB. “Going Dumb” de Alesso, “Rise” de Lost Frequencies e “Stars Align” de R3HAB foram lançados como novos singles durante a festa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 21 de março.

Explore the Next-Gen Consoles, Hot New Games, Featured Gaming Deals, Lightning Gaming Deals, and Much More.