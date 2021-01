PUBG Mobile está recebendo um novo mapa, a ser revelado em 22 de janeiro

Um novo mapa está chegando ao PUBG Mobile e será revelado durante as finais do PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2020 no final desta semana.

A página oficial do Instagram do PUBG Mobile Malaysia publicou o calendário completo do evento para as finais do PMGC 2020 hoje. De acordo com a programação, um novo mapa será divulgado às 09h50 do dia 22 de janeiro. De acordo com a programação, a promoção terá duração de meia hora.

A Tencent não deu nenhuma dica sobre o que os jogadores devem esperar do novo mapa. É possível que a empresa possa apresentar Karakin ao PUBG Mobile.

Karakin é um mapa de dois por dois quilômetros no PUBG PC e tem metade do tamanho de Sanhok. Ao contrário dos 100 jogadores habituais, o mapa tem apenas 64 jogadores competindo. Foi lançado na versão para PC do PUBG em fevereiro de 2020.

No momento, PUBG Mobile tem cinco mapas de Battle Royale: Erangel, Miramar, Sanhok, Vikendi e Livik. Livik, assim como Karakin, é um mapa de dois por dois quilômetros. É exclusivo de PUBG Mobile e está restrito a 50 jogadores. A Tencent trouxe o mapa para o jogo em julho.

As finais do PMGC 2020 serão realizadas de 21 a 24 de janeiro na Coca-Cola Arena em Dubai, Emirados Árabes Unidos. As 16 melhores equipes da fase de campeonato se classificaram para o evento. Além do título de campeões mundiais, US $ 1,2 milhão está em jogo no PMGC. Os jogadores podem assistir ao evento por meio dos canais oficiais do PUBG Mobile Esports no Facebook, YouTube e Twitch.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 19 de janeiro.