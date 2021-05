PUBG está recebendo uma remasterização de Miramar e dois novos mapas

O jogo battle royale está pronto para ter um grande ano, que apresentará uma remasterização de Miramar e dois novos mapas.

Hoje, os desenvolvedores de PlayerUnkown’s Battlegrounds ( PUBG ) revelaram alguns planos de desenvolvimento para 2021. A remasterização para Miramar virá na atualização 12.1. Os desenvolvedores disseram que usarão várias das novas tecnologias usadas nos mapas mais recentes do jogo para esta remasterização. Os jogadores podem esperar grandes mudanças no terreno, texturas e layouts de construção e penhascos. Alguns “objetos desnecessários” também serão removidos para facilitar as rotações.

Imagem via Krafton

No ano passado, o PUBG Studio lançou três novos mapas: Karakin, Paramo e Haven. Esses eram mapas comparativamente menores. Os desenvolvedores disseram que depois de “experimentar e aprender” com esses mapas menores, eles se deram conta do que a maioria da comunidade deseja ver do jogo. Com isso, dois novos mapas que virão para o jogo Battle Royale foram revelados. Ambos terão oito por oito quilômetros de tamanho (o mesmo que Erangel e Miramar) e são chamados de Tiger e Kiki, respectivamente.

Tiger será lançado após a remasterização de Miramar. A arte inicial dos mapas mostra que ele está situado em terras agrícolas com estradas de terra. Esta é apenas uma pequena parte do mapa, no entanto, e o terreno geral pode ser diferente. Os desenvolvedores disseram que usarão “todos os aspectos [anteriores] dos campos de batalha” no mapa. O Tiger terá vários novos recursos também, um dos quais foi revelado. Os jogadores poderão reaparecer ao serem mortos.

Imagem via Krafton

Kiki, por outro lado, será lançado entre o final de 2021 e o início de 2022. Ele tem uma aparência mais moderna e, ao contrário de qualquer outro mapa do jogo, é ambientado em uma cidade com arranha-céus, pântanos, metrôs e edifícios subaquáticos. Os desenvolvedores revelaram que o planejamento do Kiki ainda está em seus estágios iniciais e mais informações serão lançadas ainda este ano.

Imagem via Krafton

Além disso, os desenvolvedores garantiram aos jogadores que podem esperar uma tonelada de novos conteúdos, como armas, itens e veículos, chegando ao longo do ano.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 26 de maio.