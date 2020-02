É preciso se esforçar para ganhar em PlayerUnknown’s Battlegrounds, mas ter familiaridade com o mapa e suas armas é essencial. Um bom arsenal em PUBG costuma ser uma arma de longa distância e outra de reserva para combates a curta distância.

Mas na maior parte do meio de partida no PUBG, um rifle de precisão será útil de várias formas à medida que você encontrar inimigos à distância e o círculo de morte começar a fechar.

Aqui estão os melhores rifles de precisão do PUBG e onde habitam.

AWM

Imagem via PUBG Corp.

A AWM é o rifle que domina PUBG. Ela pode matar um jogador com capacete nível três em um tiro, o que a torna fantástica para o fim de jogo. Um dos seus pontos fracos, no entanto, é que ela usa munição .300 Magnum. Equipe esse monstro com uma mira 8x e sente o dedo.

Onde habita: A AWM e sua munição só são encontradas em suprimentos aéreos em Erangel, Vikendi, Miramar e Sanhok.

M24

Imagem via PUBG Corp.

A próxima da tabela é a M24, que é um rifle manual como a AWM e funciona de forma parecida ao seu irmão caçula mais fraco. A precisão é essencial, mas quando você acerta o tiro, ele reina soberano.

Onde habita: A M24 é limitada apenas aos suprimentos aéreos em Erangel, Miramar, Vikendi e Sanhok, mas sua munição 7.62 pode ser encontrada em praticamente qualquer canto.

Mk14 EBR

Imagem via PUBG Corp.

A Mk14 é animal. Uma semiautomático, como sua irmã, a SKS, mas é mais poderosa e pode ter uma precisão insana quando totalmente equipada com empunhadura, apoio e compensador.

Onde habita: A M24 é limitada apenas aos suprimentos aéreos em Erangel, Miramar, Vikendi e Sanhok, mas sua munição 7.62 pode ser encontrada em praticamente qualquer canto.

Mini 14

Imagem via PUBG Corp.

A Mini 14 tem o nome adequado, pois é uma versão em miniatura da M14. É um rifle semi-automático com carabina e também é um rifle de atirador especial (DMR, na sigla em inglês), como a SKS e a Mk14, que é útil por sua capacidade de disparar rapidamente.

Onde habita: A Mini 14 pode ser encontrada facilmente em torno de Erangel, Vikendi e Miramar. Ele usa munição 5.56, o que é muito comum.

Kar98k

Imagem via PUBG Corp.

A Kar98k é provavelmente o pior rifle manual de precisão, mas ainda é um monstro se estiver em mãos certas e firmes. Ele fica à disposição em diversas áreas do mapa e é uma arma com que a maioria dos jogadores poderá se acostumar a usar graças à sua consistência.

Onde habita: A Kar98k é achada com facilidade em áreas militares, assim como em algumas casas e apartamentos em Erangel, Miramar, Vikendi e Sanhok.

SKS

Imagem via PUBG Corp.

O primeiro rifle de atirador especial do PUBG, a SKS pode ser insano se estiver cheio de acessórios como um compensador, empunhadura, carregador ampliado e um apoio. A SKS sacrifica dano por uma maior velocidade de disparo, e quando tem 20 tiros com um carregador ampliado, ela pode ser usada para meter bala sem parar de perto e de longe.

Onde habita: A SKS é achada com facilidade em áreas militares, assim como em algumas casas e apartamentos em Miramar, Erangel, Vikendi e Sanhok.

VSS

Imagem via PUBG Corp.

A VSS é o rifle de precisão mais fraco do jogo, mas sua utilidade é que já vem com um supressor e é semiautomática. Devido a isso, ela pode atirar sem parar com bastante facilidade e causar um belo dano com a 9mm a curta e média distância.

Onde habita: A VSS pode ser encontrada em casas e apartamentos espalhados pelo mapa em Erangel, Miramar e Sanhok.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 22 de fevereiro.