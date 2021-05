O primeiro modo PvE do PUBG Mobile, Titãs: Última Resistência, chegou

Desde o seu lançamento em 2018, o PUBG Mobile ganhou muitos novos modos. Tudo isso, no entanto, coloca jogadores reais em ação. O modo Titãs: Última Resistência, que estreou hoje, é o primeiro modo jogador contra ambiente do jogo.

Titãs: Última Resistência foi criado como parte da colaboração do jogo com o filme de ficção científica Godzilla vs. Kong. Situado dentro do Monsterverse, os jogadores estão em uma missão de exploração no modo para encontrar Godzilla quando as coisas dão errado com a chegada de Mechagodzilla.

Os jogadores devem se unir com Godzilla e Kong para derrubar o personagem mecha. Com base nas pontuações que você ganha no modo, muitas recompensas podem ser desbloqueadas, como BP, um visual de paraquedas e muito mais. O modo Titãs: Última Resistência estará disponível no PUBG Mobile até 8 de junho.

Existem três maneiras de entrar no modo. Enquanto dois deles podem ser encontrados no lobby principal, um está no menu de eventos.

Este é o segundo modo que chega como parte do embate de Godzilla vs. Kong. O outro modo é chamado O Titã Ataca. Neste, Godzilla, Kong e o Mechagodzilla vagam por Erangel, Sanhok e Livik, respectivamente. Embora nenhum dos titãs cause dano aos jogadores, eles deixam para trás alguns cristais que podem ser pegos para ganhar vantagens na batalha.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 25 de maio.