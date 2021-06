O acesso antecipado do Battlegrounds Mobile India (BGMI) está aberto para todos

Battlegrounds Mobile India ( BGMI ), a versão indiana do PUBG Mobile, agora está disponível para acesso antecipado no Android. Jogadores do país podem baixar o jogo por meio da Google Play Store.

O jogo foi lançado ontem para usuários selecionados. Pouco mais de um dia depois, todos na Índia agora podem jogar o título Battle Royale. Se você não conseguir fazer o download na Google Play Store, pode tentar instalar manualmente o jogo por meio dos arquivos APK e OBB.

No BGMI, você pode recuperar sua conta antiga do PUBG Mobile se ela estiver vinculada ao Facebook ou Twitter. O login no BGMI com qualquer uma dessas plataformas permitirá que você transfira sua conta para o novo jogo.

O BGMI é publicado pela empresa sul-coreana Krafton. É idêntico à versão global do PUBG Mobile, mas tem algumas pequenas diferenças. A palavra “morto” foi removida do jogo. Em vez disso, Krafton usou “derrotado” e “finalizado”. Além disso, não há sangue vermelho no jogo.

O PUBG Mobile da Tencent foi proibido na Índia em 2 de setembro de 2020. O ministério da eletrônica e TI da Índia alegou que o jogo estava roubando dados dos usuários para servidores fora da Índia. Em seguida, a Krafton anunciou que estava assumindo as responsabilidades de publicação na Índia e introduziu o BGMI. A empresa disse que a privacidade de dados é uma das principais preocupações e que trabalhará com “parceiros” para cumprir as leis locais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 18 de junho.