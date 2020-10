Novo mapa e fila solo ranqueada na 9ª temporada de PUBG

A nona temporada do PUBG está marcada para ser lançada antes do final de outubro, trazendo com ele um novo mapa, uma nova temporada ranqueada e um Passe de Sobrevivência temático que dará aos jogadores recompensas com base no novo mapa.

Para jogadores de PC, a atualização vai ao ar em 21 de outubro. Os jogadores de console irão obtê-la apenas alguns dias antes do Halloween em 29 de outubro. Os servidores de teste estarão disponíveis para PC em 14 de outubro e 19 de outubro para consoles.

O novo campo de batalha, Paramo, é uma terra que a PUBG Corporation diz estar cheia de “segredos antigos aninhados entre as nuvens nas montanhas da América do Sul”. Também será o primeiro mapa dinâmico do jogo, o que significa que os elementos do Paramo mudarão sempre que você carregar.

O ambiente dinâmico muda os principais pontos de referência entre as partidas e fluxos de lava derretida fluirão pelo mapa de um vulcão próximo. Um novo item também foi adicionado, chamado Kit de Resposta Crítica, que pode reviver um membro do esquadrão abatido em um segundo.

Os jogadores chegarão a Paramo por meio de helicópteros. Esses mesmos helicópteros estarão voando pelo mapa durante cada partida para lançar suprimentos, embora quase sempre tenham como objetivo deixá-los fora da área de jogo. Os jogadores podem atirar neles e tentar fazer com que os suprimentos caiam mais cedo, o que pode ser mais ou menos perigoso do que deixar a área de jogo em alguns casos.

Junto com as mudanças de jogabilidade, uma nova temporada de classificação será iniciada quando o 9.1 for lançado.

A fila solo ranqueada será adicionada ao jogo, o que permitirá que os jogadores joguem o modo ranqueado do PUBG contra outros jogadores solo enquanto eles sobem nas classificações competitivas. Pequenos ajustes no conjunto de regras também serão adicionados assim que a temporada classificada for ativada.

Passe de Sobrevivência: Highlands dará aos jogadores recompensas com o tema Paramo, mas só funcionará por dois meses. Os jogadores só precisam atingir o nível 50 para obter todas as recompensas das Terras Altas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de outubro.