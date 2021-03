Lost Frequencies se apresentarão na festa de terceiro aniversário do PUBG Mobile

PUBG Mobile anunciou hoje seu segundo convidado para a festa de celebração do terceiro aniversário do jogo. O DJ belga Felix De Laet, popularmente conhecido por seu nome artístico Lost Frequencies, se apresentará no evento.

O Battle Royale realizará sua festa de terceiro aniversário no lobby do jogo e no centro de e-sports em 21 de março. O DJ sueco Alesso também apresentará um DJ ao vivo para marcar a ocasião.

Além da performance, os jogadores podem ouvir algumas das músicas do Lost Frequencies no jogo agora mesmo. No tweet anunciando a colaboração, PUBG Mobile pediu aos fãs para ficarem atentos a um novo single. Parece que assim como Alesso, Lost Frequencies também pode estar estreando um novo single no PUBG Mobile.

Our next 3rd Anniversary Party guest, performing a live DJ set, is Lost Frequencies! 🤩🎧🎶 Check out his music in-game & stay tuned for a new single! 🔥 #LostFrequencies #pubgm3anniv #PUBGMOBILE #letsdroptheb3at @LFrequencies



Hop into the new update 🔗 https://t.co/yqeNU8oOjj pic.twitter.com/q8N2da2Rm3 — PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) March 17, 2021

Além de Alesso e Lost Frequencies, pelo menos mais um convidado não revelado se juntará às comemorações.

Embora o PUBG Mobile tenha convidado todos os jogadores para a festa do terceiro aniversário, os detalhes exatos não foram revelados. Parece que os jogadores terão que esperar até 21 de março para serem surpreendidos.

A temporada 18 do PUBG Mobile tem como tema o terceiro aniversário do jogo. Ele contém muitos recursos com temas musicais para comemorar os três anos do lançamento do jogo. Isso inclui músicas do PUBG Mobile, jogos musicais no cheer park e o modo Cem Ritmos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 17 de março.