Link de download do OBB e APK do PUBG Mobile KR para Android

Baixe a versão coreana do PUBG Mobile por meio de seus arquivos APK e OBB.

Jogadores de todo o mundo podem jogar a versão global do PUBG Mobile da Tencent Games. Na Coréia e no Japão, no entanto, um jogo separado chamado PUBG Mobile KR da Krafton está disponível.

Apesar de ser um jogo separado, as atualizações e recursos em ambos os jogos são quase idênticos. Partidas entre a versão global e coreana não são possíveis, no entanto.

Para jogar a nova atualização, você pode atualizar o jogo por meio da Google Play Store em dispositivos Android. Se não for possível, você pode baixar manualmente os arquivos APK e OBB para o jogo e jogar a versão 1.5.0 do PUBG Mobile KR.

Links de Download

Como instalar o APK e o OBB do PUBG Mobile KR

Localize os arquivos após baixá-los em seu telefone Android.

Clique no APK para iniciar o processo de instalação.

Você pode ter que habilitar a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas em seu dispositivo. Esta opção pode ser encontrada no menu de configurações.

No Android 11, está localizado em Configurações> Aplicativos e notificações> Acesso a aplicativos especiais> Instalar aplicativos desconhecidos.

O arquivo OBB, por outro lado, deve ser copiado para a pasta relevante.

Copie o arquivo OBB para Android> obb> com.pubg.krmobile.

Depois de concluir essas etapas, abra o PUBG Mobile KR para desfrutar do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 09 de julho.