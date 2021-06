Krafton lança Mysteries Unknown PUBG com Jonathan Frakes e anuncia o curta-metragem do Ground Zero estrelado por Don Lee

Krafton está expandindo rapidamente o universo do PlayerUnknown Battlegrounds, desta vez com um novo episódio da série de focada em história, Mysteries Unknown.

Com a ajuda da estrela de Star Trek: The Next Generation, Jonathan Frakes, a equipe do PUBG está dando aos fãs uma visão mais profunda da história por trás da competição em Birth of the Battlegrounds.

Em um seguimento direto dos episódios anteriores de Mysteries Unknown, Tragedy at Dinoland e Paramo, o novo vídeo apresenta Frakes conversando com insiders e especialistas para explorar a história por trás dos campos de batalha, começando com como foi inicialmente concebido.

Esta é apenas a mais recente expansão para o universo de PUBG, com Krafton também lançando Ground Zero, um curta-metragem de ação estrelado por Don Lee de Train To Busan, em 26 de junho.

No filme, Lee interpretará um prisioneiro que tenta escapar da Prisão Hosan localizada em TAEGO, o mais novo mapa inspirado na Coreia do Sul que será adicionado ao PUBG. O curta-metragem em si se conectará diretamente com a história do jogo e com o novo mapa.

TAEGO será o primeiro novo campo de batalha 8 × 8 lançado em PUBG desde 2018 e contará com uma nova mecânica que permite aos jogadores voltarem à luta mesmo depois de serem eliminados pela primeira vez.

Imagem via Krafton

O novo mapa será lançado em 7 de julho para jogadores de PC, enquanto os jogadores de console receberão o mapa alguns dias depois, em 15 de julho. Detalhes adicionais e detalhados sobre TAEGO serão lançados nas próximas semanas e você pode ver um roteiro para o desenvolvimento de PUBG no site oficial do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 22 de junho.