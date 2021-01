As finais do PMGC 2020 foram adiadas, pois os problemas técnicos permanecem sem solução

As finais do PUBG Mobile Global Championship (PMGC) 2020 provavelmente serão retomadas amanhã, sem partidas também ocorrendo hoje, de acordo com a seção “próximas transmissões ao vivo” no canal do PUBG Mobile Esports no YouTube.

As finais do PMGC 2020 não estão indo de acordo com o planejado. No início desta semana, a Tencent anunciou que três jogadores tiveram positivo em seus testes para COVID-19. Como resultado, todos os jogadores foram colocados em auto-quarentena e competiriam em seus quartos de hotel, em vez de na Arena Coca-Cola em Dubai.

Vários jogadores encontraram problemas de rede no primeiro dia. Por conta disso, algumas partidas tiveram que ser adiadas. Para compensar esses problemas técnicos, a Tencent aumentou o número de partidas no PMGC de 24 para 27.

A competição não foi retomada ontem, porém, porque os problemas técnicos não puderam ser resolvidos.

A empresa disse em um comunicado hoje que a “saúde e segurança” dos jogadores continua sendo sua “principal prioridade”. Como precaução para conter a propagação do coronavírus, todos os jogadores continuarão a jogar as finais do PMGC isoladamente. A Tencent acrescentou que isso tornou os problemas de rede “desafiadores” e que a equipe técnica está trabalhando para resolvê-los.

“Lamentamos profundamente não poder apresentar as partidas hoje e agradecemos muito sua paciência e apoio”, disse a Tencent. “Fique ligado até que as finais do PMGC sejam restauradas.”

De acordo com a seção “próximas transmissões ao vivo” no canal do PUBG Mobile Esports no YouTube, o segundo dia do PMGC começará em 24 de janeiro às 07h. A Tencent não anunciou isso oficialmente, no entanto.

Até o momento, seis partidas foram disputadas nas finais. A equipe turca Klas Digital Athletics lidera a tabela de classificação com 80 pontos. Não muito longe estão os campeões da fase da liga Four Angry Men com 75 pontos. Natus Vincere, RRQ Athena e Team Secret são as outras equipes entre os cinco primeiros.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 23 de janeiro.