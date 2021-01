A atualização 10.2 do PUBG adiciona novo suporte para e-sports, níveis de reputação e muito mais

A 10ª temporada de PUBG está esquentando. A atualização 10.2 agora está disponível em todas as plataformas, trazendo com ela suporte para o PUBG Global Invitational.S, a introdução de um novo sistema de reputação e muito mais.

Começando com e-sports, a atualização 10.2 está trazendo de volta o Pick’Em Challenge, dando aos jogadores a opção de adivinhar os vencedores das próximas partidas durante o PGI.S para ganhar pontos de e-sports. EP pode ser resgatado por itens exclusivos do evento que estão disponíveis a partir de agora até 14 de abril.

Os jogadores podem ganhar cupons de votação assistindo à transmissão do PGI.S quando ela começa em 6 de fevereiro ou comprando alguns dos itens e pacotes exclusivos do evento que agora estão disponíveis na loja do jogo. Um total de 30 por cento das vendas dos itens PGI.S serão adicionados ao prêmio básico de US$ 3,5 milhões para o evento.

Para apoiar ainda mais o evento, 10 monitores no jogo foram adicionados à versão para PC do PUBG em Erangel e Miramar, o que permitirá que os jogadores assistam às partidas competitivas ao vivo enquanto jogam.

Quanto aos novos sistemas que terão impacto direto na jogabilidade, Kraton e a equipe PUBG adicionaram um novo sistema de reputação que ajudará a determinar se um jogador está em boas condições ou é considerado tóxico.

Este novo nível de reputação será exibido abertamente no menu do Team Finder e ao lado do nome de um jogador na lista de membros da equipe. Esses níveis variam de zero a cinco, com jogadores que são denunciados por comportamento negativo, como abuso verbal ou assassinato de equipe, perdendo níveis de reputação.

O modo de classificação do PUBG também foi atualizado e agora dará aos jogadores um período de tolerância para deixar um jogo se não tiverem uma equipe completa ou se ainda estiverem vivos e partirem cinco minutos após a decolagem do avião. Um novo carro esporte antigo, o Coupe RB, também está ativo em Erangel, Miramar e Sanhok.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 21 de janeiro.