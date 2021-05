Tudo que sabemos sobre o Pokémon Go Fest 2021

Outro Pokémon Go Fest se aproxima e parece que será o mais especial até agora. Com o aniversário de 25 anos de Pokémon e o quinto aniversário de Pokémon Go se aproximando, a Niantic está se preparando para aumentar o nível da festa.

Começando em 17 de julho, às 10h locais, você poderá participar do evento gratuitamente ou adquirir um ingresso por US$5 (pouco mais de R$25) em vez dos US$14,99 (R$75) de sempre. Todos os módulos atrair ativados terão duração de três horas ao longo do evento e a distância necessária para chocar ovos também será reduzida à metade. Tarefas exclusivas da Pesquisa de Campo estarão disponíveis com várias recompensas.

Adesivos especiais do evento estarão disponíveis em PokéParadas e Presentes para os jogadores que tiverem ingressos. Além de todas as mudanças ao jogo em comemoração ao evento, haverá ainda festividades diárias.

Confira todos os detalhes do Pokémon Go Fest 2021.

Dia um

Habitats voltaram

Durante o primeiro dia do Pokémon Go Fest 2021, os habitats por hora estarão de volta, permitindo que você capture alguns Pokémon que não encontraria normalmente.

Haverá quatro habitats diferentes: Selva, Deserto Montanhoso, Praia Oceânica e Caverna. Nas horas específicas de cada habitat, certos Pokémon aparecerão com mais frequência na natureza.

Reides e Pokémon brilhantes

Nas reides de 17 de julho, alguns Pokémon usarão fantasias especiais para celebrar o evento. Edições brilhantes de Whismur, Chimecho, Audino e Tympole também ficarão disponíveis pela primeira vez no evento, o que é uma boa notícia para os colecionadores. Ao logo do primeiro dia, outros Pokémon terão mais chances de serem brilhantes, então 17 de julho será o melhor dia para investir nos brilhantes para a sua PokéAgenda.

Fique de olho nos aumentos de frequência

Alguns Pokémon aparecerão com mais frequência durante suas respectivas horas do habitat, mas você também vai encontrar Pokémon que amam música em maior quantidade na natureza. Nomes como Chimecho, Kricketot e Audino estarão mais presente ao longo do evento, assim como um Pikachu usando uma fantasia especial.

Escolha sua própria música

Com o início do evento, você poderá determinar a música que toca, ajudando o Professor Willow e os líderes das equipes. Os treinadores vão precisar escolher entre Pikachu Rock Star e Pikachu Pop Star, além de completar a banda.

Arena do Desafio Global

A Arena do Desafio Global também estará de volta no primeiro dia do evento. Todos que tiverem comprado o ingresso do evento poderão concluir desafios colaborativos.

Dia dois

É hora das reides

O segundo dia do Pokémon Go Fest 2021 será mais dedicado às reides, com recompensas melhores e Pokémon especiais voltando como chefes de reides em comemoração ao evento.

Concluir uma batalha de reide no segundo dia garantirá 10.000 PE e girar discos de ginásios garantirá até 10 passes de reide. Se o seu objetivo for fazer reides do conforto da sua casa, você poderá concluir a Pesquisa Temporária, que concede até oito Passes de Reide à Distância.

A oferta gratuita do evento estará disponível na loja a partir de 18 de julho, contendo três Passes de Reide à Distância.

Você pode adquirir o ingresso do evento na loja do jogo por US$4,99 (R$25). O ingresso será adicionado ao inventário. Para saber mais detalhes, confira o anúncio oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 27 de maio.