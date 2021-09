Todos os Cortes de Furfrou e como conseguir cada um em Pokémon Go

Pokémon Go vai investir na moda com a chegada do Pokémon Poodle, Furfrou.

Esse Pokémon do tipo Normal aparecerá pela primeira vez no evento anual Fashion Week, que vai de 21 a 28 de setembro. Com ele, também chegam várias das formas de Furfrou, também chamadas de Cortes, que não mudam nada além da aparência do Pokémon.

Ao todo, Furfrou tem mais de 10 Cortes diferentes, sendo que nove deles ficarão disponíveis no lançamento do Pokémon. E, para separar as formas, a Niantic vai misturar a já conhecida exclusividade de região com uma nova mecânica: a Mudança de Forma.

Três dos quatro Cortes de Furfrou ficarão disponíveis para jogadores do mundo todo, enquanto os outros seis só poderão ser obtidos em certas regiões. De qualquer maneira, será preciso usar a Mudança de Forma para acessar todas as formas de Furfrou além da Natural — ao menos por enquanto.

Confira todos os Cortes disponíveis em Pokémon Go e como conseguir cada um deles.

Todos os Cortes de Furfrou

Forma Natural Forma básica de Furfrou, disponível na natureza no mundo todo

Corte Madame Disponível usando a mecânica de Mudança de Forma, no mundo todo

Corte Cavalheiro Disponível usando a mecânica de Mudança de Forma, no mundo todo

Corte Debutante Disponível usando a mecânica de Mudança de Forma, apenas nas Américas

Corte Diamante Disponível usando a mecânica de Mudança de Forma, na Europa, no Oriente Médio e na África

Corte Estrela Disponível usando a mecânica de Mudança de Forma, somente na Ásia-Pacífico

Corte Rainha Disponível usando a mecânica de Mudança de Forma, somente na França

Corte Kabuki Disponível usando a mecânica de Mudança de Forma, somente no Japão

Corte Faraônico Disponível usando a mecânica de Mudança de Forma, só no Egito

Corte Coração Detalhes ainda não estão disponíveis



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de setembro.