Todas as ramificações, tarefas e recompensas da Pesquisa Especial exclusiva do Pokémon Go Fest 2021, O Pokémon Melodia

O Pokémon Go Fest 2021 está chegando, o que significa que você terá muito conteúdo novo para aproveitar. Muitas partes diferentes só ficarão ativas por tempo limitado, sendo substituídas por outras logo em seguida.

Neste ano, o evento acontece em 17 e 18 de julho, das 10h às 18h locais, e traz novos bônus e novos Pokémon, como Meloetta e outros Pokémon usando chapéus inspirados em Meloetta.

Cada dia do Pokémon Go Fest 2021 será dedicado a algo específico. O primeiro dia terá habitats rotativos, Pokémon com fantasias especiais e a Arena de Desafio Global, enquanto o segundo dia será um dia especial de reides, trazendo de volta todos os Pokémon Lendários que já apareceram em Pokémon Go.

Por causa dessa divisão, os aumentos de frequência, novos Pokémon, reides e bônus do evento vão funcionar de forma diferente de outros eventos de Pokémon Go. A Pesquisa Especial traz outros bônus, mas dá um pouco de trabalho. Isso inclui escolhas que levam a caminhos diferentes ao concluir as tarefas da pesquisa.

Então, se você pretende aproveitar ao máximo o Pokémon Go Fest 2021, confira todas as tarefas e recompensas da Pesquisa Especial do evento, incluindo todas as ramificações e escolhas.

Pesquisa Especial O Pokémon Melodia

O Pokémon Melodia, página um

Ganhe um coração com o seu Pokémon companheiro um Incenso

Use um Incenso 50 Poké Bolas

Capture 10 Pokémon 500 PE



Recompensas finais: 500 Poeira Estelar, uma Superincubadora e 50 Poké Bolas

O Pokémon Melodia (Escolhas), página dois

Pikachu vai se vestir de pop star no seu show. Você vai encontrar Pikachu Pop Star e ouvir músicas pop especiais durante o Pokémon Go Fest 2021. Escolha Pikachu Pop Star!

Pikachu vai se vestir de rock star no seu show. Você vai encontrar Pikachu Rock Star e ouvir músicas de rock especiais durante o Pokémon Go Fest 2021. Escolha Pikachu Rock Star!



O Pokémon Melodia (Pikachu Rock Star/Pikachu Pop Star), página três

Choque um Ovo 25 Grandes Bolas

Capture 20 Pokémon 500 Poeira Estelar

Tire uma Foto 500 PE



Recompensas finais: 10 Frutas Frambo, encontre um Pikachu Rock Star ou Pikachu Pop Star e 10 Frutas Caxi

O Pokémon Melodia (Escolhas), página quatro

Acrescente Ponyta de Galar à sua banda! Você vai encontrar um Ponyta de Galar usando uma fantasia especial. Escolha Ponyta de Galar!

Acrescente Zigzagoon de Galar à sua banda! Você vai encontrar um Zigzagoon de Galar usando uma fantasia especial. Escolha Zigzagoon de Galar!



O Pokémon Melodia (Ponyta de Galar/Zigzagoon de Galar), página cinco

Use 15 frutas para ajudar a capturar Pokémon 25 Poké Bolas

Jogue três Bolas Curvas 500 PE

Faça três Boas Jogadas seguidas 500 Poeira Estelar



Recompensas finais: 10 Frutas Frambo, encontre um Ponyta de Galar (usando chapéu do Pokémon Go Fest 2021) ou Zigzagoon de Galar (usando chapéu do Pokémon Go Fest 2021) e um Incenso

O Pokémon Melodia (Escolhas), página seis

Evolua sua dupla para um trio com Flygon! Você vai encontrar um Flygon usando uma fantasia especial. Escolha Flygon!

Evolua sua dupla para um trio com Gardevoir! Você vai encontrar um Gardevoir usando uma fantasia especial. Escolha Gardevoir!



O Pokémon Melodia (Flygon/Gardevoir), página sete

Tire uma Foto um Incenso

Caminhe 1km 500 PE

Use um Incenso 20 Ultra Bolas



Recompensas finais: 500 Poeira Estelar, encontre um Flygon (usando chapéu do Pokémon Go Fest 2021) ou Gardevoir (usando chapéu do Pokémon Go Fest 2021) e três Doces Raros

O Pokémon Melodia, página oito

Fortaleça seus Pokémon três vezes um Pedaço de Estrela

Evolua três Pokémon três Reviver

Derrote dois membros da Equipe Go Rocket três Hiperpoções



Recompensas finais: três Poções Máximas, 20 Doces de Trapinch ou 20 Doces de Ralts (dependendo das escolhas anteriores) e três Máximo Reviver

O Pokémon Melodia, página nove

Envie três Presentes a amigos 30 Grandes Bolas

Capture 15 espécies diferentes de Pokémon 1.000 PE

Ganhe um coração com o seu Pokémon companheiro 1.000 Poeira Estelar



Recompensas finais: cinco Frutas Frambo Douradas, um Incenso e cinco Frutas Caxi Prateadas

O Pokémon Melodia, página 10

Use 10 frutas para ajudar a capturar Pokémon 1.000 PE

Capture 10 Pokémon 3.000 Poeira Estelar

Ganhe 5.000 Poeira Estelar 3.000 PE



Recompensas finais: um Ovo da Sorte, encontre um Meloetta e um Pedaço de Estrela

O Pokémon Melodia, página 11

Tire uma Foto de Meloetta um Módulo Atrair

Transfira 30 Pokémon 20 Doces de Meloetta

Adicione um novo amigo três Doces Raros



Recompensas finais: 10 Adesivos de Meloetta, pose de avatar Rock Star ou Pop Star (dependendo das escolhas anteriores) e um item de avatar Camiseta de Meloetta

Pesquisa de Campo exclusiva do evento

Capture cinco Pokémon 10 Poké Bolas

Capture 10 espécies diferentes de Pokémon 1.000 Poeira Estelar

Choque um Ovo 1.000 Poeira Estelar

Gire cinco discos de PokéParadas ou Ginásios encontre um Pikachu

Caminhe 1km 1.000 Poeira Estelar



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 16 de julho.