Pokémon Go anuncia evento Clássico do Dia Comunitário com Bulbasaur

Um novo tipo de evento está chegando ao mundo de Pokémon Go, mudando um pouco os Dias Comunitários tradicionais para celebrar mais Pokémon da história do jogo.

A Niantic revelou que o primeiro Clássico do Dia Comunitário acontecerá em 22 de janeiro, das 11h às 17h locais. Na primeira edição deste evento, o Pokémon em destaque será Bulbasaur e as recompensas serão parecidas com as de um Dia Comunitário comum. Um ingresso opcional do evento estará à venda na loja do jogo, habilitando uma Pesquisa Especial exclusiva para os que comprarem.

Ao evoluir Bulbasaur para Venusaur durante o evento ou até duas horas depois dele, o Pokémon receberá o ataque carregado Planta Mortal, exclusivo do evento. Esse ataque só pode ser aprendido por Venusaur em eventos específicos, como Dias Comunitários temáticos de Bulbasaur, ou usando MTs Elite de Ataque Carregado.

Durante o evento, haverá os já conhecidos aumentos de duração dos módulos atrair e dos incensos, além do triplo de PE ao capturar qualquer Pokémon. A caixa gratuita contendo 30 Ultra Bolas estará disponível na loja durante o Clássico do Dia Comunitário. Também estará disponível o Combo Dia Comunitário especial de compra única por 1.280 Pokémoedas, contendo 50 Ultra Bolas, cinco Ovos da Sorte, cinco Pedaços de Estrela e um MT Elite de Ataque Carregado.

O primeiro Clássico do Dia Comunitário, com Bulbasaur, acontece em 22 de janeiro. Spheal será o Pokémon em destaque do Dia Comunitário comum de janeiro, que acontece no dia 15.

