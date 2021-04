Mineradores de dados apontam que Swablu estará em destaque no Dia Comunitário de maio de Pokémon Go

Foram descobertos mais detalhes do Pokémon em destaque do próximo Dia Comunitário de Pokémon Go, que acontece em 15 de maio.

Aparentemente, Swablu será o foco do evento, embora não haja muitos detalhes sobre qual pode ser o ataque exclusivo do evento.

As informações sobre o Pokémon dos tipos Normal e Voador foram encontradas pelo grupo de mineradores de dados PokéMiners após a última atualização do aplicativo. Entre elas, estavam as insígnias de alguns dos próximos eventos e os detalhes de Swablu.

A Pesquisa do Dia Comunitário, que custa um dólar, supostamente se chamará “Pássaro das Asas de Algodão” (“Cotton-Winged Bird”) e terá quatro etapas.

Isso se encaixa perfeitamente com as atualizações oficiais de Pokémon Go para maio, já que os Mega Pokémon já estão disponíveis no jogo. Pode ser que Mega Altaria seja adicionado em 15 de maio, pois a Niantic confirmou uma nova Megaevolução para o mês de maio.

Em breve no Pokémon GO… 👀



Uma bolsa de aroma dentro do corpo deste Pokémon permite que ele crie vários cheiros. Uma mudança na dieta dele alterará a fragrância produzida. pic.twitter.com/5k447fa8iw — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) April 28, 2021

Anteriormente, uma imagem publicada pela conta de Pokémon Go no Twitter parecia dar a entender que o Pokémon do Dia Comunitário seria Spritzee, já que ele faria parte de um evento e a data já estava confirmada.

Correção, 28 de abril, 17:55 BRT: Originalmente, este artigo dizia que Spritzee seria o Pokémon do Dia Comunitário de maio. Atualizamos o artigo com as informações corretas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 28 de abril.