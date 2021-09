Melhor combinação de ataques para Samurott em Pokémon Go

Samurott, Pokémon do tipo Água da região de Unova, será o Pokémon do Dia Comunitário de setembro de Pokémon Go, que será no domingo, 19 de setembro. Ele aparecerá mais frequentemente e, com sorte, você poderá encontrar sua versão brilhante.

Você pode conseguir Samurott capturando sua forma inicial, Oshawott, que usa 25 doces para evoluir para Dewott. Depois disso, será preciso usar mais 100 doces para evoluir Dewott para Samurott e conseguir o ataque Hidrocanhão, exclusivo do evento.

O Pokémon é vulnerável a ataques dos tipos Elétrico e Planta e resistente aos ataques dos tipos Aço, Água, Fogo e Gelo. Samurott tem PC máximo de 2.826 no nível 40, com 216 de ataque, 157 de defesa e 216 de PS. Por ter ataque alto, o Pokémon será bom para atacar certos oponentes, como os do tipo Fogo. Mas ele não tem defesa suficiente para durar muito em batalha, então o ideal é não forçar confrontos em que Samurott esteja em desvantagem nem usá-lo contra Pokémon que causem muito dano muito rapidamente.

Samurott pode aprender os seguintes ataques em Pokémon Go:

Ataques rápidos

Cortador de Fúria

Cachoeira

Ataques carregados

Nevasca

Jato d’Água

Mega Chifre

Concha Navalha (durante/depois do Dia Comunitário de setembro)

Já que Samurott não é um Pokémon muito versátil, é melhor escolher uma combinação com seus dois ataques de Água mais fortes: Cachoeira e Jato d’Água. Essa combinação causa 431 de dano total (TDO) e 10,96 de dano por segundo (DPS). Se evoluir Dewott durante o Dia Comunitário de setembro ou até duas horas depois dele, seu Samurott já terá Jato d’Água.

Mas, se quiser testar algo diferente, a combinação entre Cortador de Fúria e Jato d’Água não é ruim. Ela causa 438,82 de TDO e 11,16 de DPS, o que é mais dano bruto que a anterior. Mas Cortador de Fúria é um ataque do tipo Inseto, que funciona contra os Pokémon dos tipos Planta, Psíquico e Sombrio. Se Samurott for a peça principal do seu time e o objetivo for que ele enfrente Pokémon contra os quais não já tenha vantagem, as coisas podem ficar difíceis.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 13 de setembro.