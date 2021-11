Mega Steelix, Pokémon Go Tour: Johto e mais detalhes da Temporada do Legado de Pokémon Go

Depois de divulgar uma prévia da Temporada do Legado e do que ela pode trazer a Pokémon Go ontem à noite, a Niantic já divulgou mais detalhes do novo mistério que o Professor Willow está investigando em sua pesquisa.

De 1º de dezembro de 2021 a 1º de março de 2022, os jogadores vão lidar com novos poderes misteriosos, descobertos em uma expedição a um local histórico com uma porta estranha. O mecanismo para destrancar e abrir a porta não funciona no momento, então é provável que só se descubra o que está atrás dela à medida que a temporada for avançando.

Em cada mês da Temporada do Legado, os jogadores trabalharão com um dos três Líderes das Equipes para tentar ativar o mecanismo da porta, começando com Blanche e um desafio temático de Poeira Estelar em dezembro. Mais recompensas serão habilitadas à medida que mais Poeira Estelar for coletada, incluindo um Chapéu de Deino para todos que coletarem um total de 120.000 Poeira Estelar. O item também será adicionado à loja no fim da temporada.

Também foi anunciado um Dia de Incenso de Swinub em 5 de dezembro, quando o Incenso atrairá especificamente os Pokémon dos tipos Gelo e Terra.

Com a mudança de temporadas, Pokémon diferentes aparecerão na natureza, incluindo os iniciais de Sinnoh no Hemisfério Norte e os iniciais de Hoenn no Hemisfério Sul. Novos Pokémon também aparecerão ao chocar ovos.

Os jogadores encontrarão alguns bônus da temporada, que durarão toda a Temporada do Legado, incluindo:

Aumento na eficácia do Incenso quando estiver parado

Aumento na eficácia do Incenso quando estiver em movimento

Aumento no dano de jogadores que participarem de Reides à distância

Presentes garantidos ao girar discos de PokéParadas

Um Doce de Pokémon a mais e um Doce GG garantido ao trocar Pokémon

Já sabíamos que o Dia Comunitário de dezembro de 2021 seria nos dias 18 e 19, mas agora também temos a confirmação de que os próximos Dias Comunitários serão em 16 de janeiro e 12 de fevereiro de 2022.

Novas Pesquisas Temporárias ficarão disponíveis a cada mês como parte da temporada, sendo que o conteúdo de janeiro e fevereiro precisará ser adquirido com um ingresso para o novo Pokémon Go Tour. O Pokémon Go Tour: Johto acontecerá em 26 e 27 de fevereiro, encerrando a Temporada do Legado.

Quanto ao conteúdo novo de dezembro, Reshiram e Zekrom aparecerão nas reides de cinco estrelas de 1º de dezembro a 16 de dezembro, dando lugar a Kyurem de 16 a 31 de dezembro. Os três Dragões Lendários de Unova também poderão ser encontrados em suas versões brilhantes.

Junto com a aparição do trio, um novo evento, Descensão Dragãoespiral, acontecerá entre 7 e 12 de dezembro. Mais detalhes serão divulgados em breve.

Mega Steelix estreia nas Megarreides entre 1º de dezembro e 23 de dezembro, sendo substituído por Mega Abomasnow, que fica até o dia 7 de janeiro de 2022.

Por fim, o evento de fim de ano de Pokémon Go começa em 16 de dezembro e vai até 31 de dezembro, trazendo mais Pokémon do tipo Gelo, uma Pesquisa de Campo exclusiva, novos itens de avatar temáticos de inverno e outros bônus.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 30 de novembro.