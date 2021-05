Jogadores de Pokémon Go concluem Desafio Global de Recruta da Equipe Go Rocket

A Niantic confirmou na semana passada que os jogadores de Pokémon Go já tinham concluído o Desafio Global de Recruta da Equipe Go Rocket que começou com o evento Lendas Luminosas Y.

O objetivo era que jogadores de todo o mundo derrotassem, em conjunto, 25 milhões de Recrutas da Equipe Go Rocket antes do fim do dia em 23 de maio. E a comunidade fez exatamente isso, mas com três dias de folga.

🚀 Atualização do desafio de Recruta da Equipe GO Rocket! 🚀



Temos o prazer de anunciar que todos os seus esforços valeram a pena, o desafio de Recruta da Equipe GO Rocket foi concluído! 🎉 pic.twitter.com/p54Alq5u1X — Pokémon GO BR (@PokemonGOptBR) May 20, 2021

Já que o desafio foi concluído, os bônus a seguir estarão ativos no jogo de 25 a 31 de maio:

3x PE por captura

Zigzagoon de Galar aparecerá em sua forma brilhante

Zigzagoon de Galar aparecerá nas reides de uma estrela

Além dos bônus gerais, a Niantic também os conectará ao final de semana especial, que acontece das 0h locais de 29 de maio às 23:59 locais de 30 de maio.

Agora, o PE de captura daqueles que participarem do final de semana especial será multiplicado por quatro, quando originalmente seria dobrado.

Ingressos para o final de semana especial podem ser adquiridos nas lojas parceiras, de forma digital ou presencial. Entre as empresas parceiras, estão a Verizon nos EUA, a 7-Eleven Mexico no México e a Yoshinoya no Japão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 20 de maio.