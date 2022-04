Fraquezas dos Pokémon Lutadores e melhores oponentes para derrotá-los em Pokémon Go

Para ser o melhor treinador Pokémon que você puder ser, será preciso saber como funcionam as relações entre os tipos de Pokémon.

Há 18 tipos diferentes de Pokémon. Cada tipo tem seus pontos fortes e fracos, então escolher o Pokémon certo para lutar pode ser essencial para o seu sucesso em Pokémon Go.

Neste artigo, nosso foco são os Pokémon do tipo Lutador e os melhores tipos contra ele.

Pokémon Lutadores têm resistência a ataques dos tipos Inseto, Pedra e Sombrio, mas são vulneráveis a ataques dos tipos Fada, Voador e Psíquico. Antes de selecionar o melhor para a batalha, lembre-se de que inimigos com dois tipos podem ter resistência a alguns desses tipos.

Confira aqui os melhores oponentes contra os Pokémon do tipo Lutador em Pokémon Go.

Melhores oponentes contra o tipo Lutador em Pokémon Go

Imagem via Niantic

Psíquico

Entre todos os confrontos do jogo, o tipo Psíquico é o melhor contra o Lutador. Isso se deve à resistência quádrupla que tem contra a maioria dos ataques do tipo Lutador. Há muitas opções eficazes entre todos os tipos diferentes de Pokémon, mas os mais fortes são Lendários.

Mewtwo é o melhor oponentes contra Pokémon do tipo Lutador no jogo. Com o ataque rápido Confusão e o ataque carregado Psíquico, Mewtwo derruba qualquer oponente que cair em seu caminho. Logo atrás de Mewtwo, Deoxys é outra opção excepcional de Pokémon Psíquico e conta com ataques como Cabeçada Zen e Aprimoramento Psíquico.

Se precisar de um Pokémon que não seja Lendário, a melhor opção é Alakazam. Esse Pokémon tem a mesma resistência e, usando Confusão e Psíquico, pode causar dano mais que suficiente para eliminar Pokémon inimigos poderosos. Um bom substituto para Alakazam é Espeon.

Voador

Outra forma de derrotar Pokémon do tipo Lutador é usar algum Pokémon Voador. Nesses casos, as melhores opções também são os Pokémon Lendários, começando por Moltres.

O Pássaro Lendário da primeira geração é resistente a diversos tipos, incluindo o Lutador. Embora Moltres seja um Pokémon dos tipos Fogo e Voador, a melhor combinação de ataques para ele contra o tipo Lutador é Ataque de Asa e Ataque do Céu. Rayquaza é outra ótima opção de Pokémon Voador, e sua melhor combinação de ataques é Golpe de Ar e Furacão.

Uma alternativa para os Pokémon Lendários é Honchkrow. Com Bicada e Ataque do Cèu, Honchkrow causa um dano excelente, e sua resistência a ataques do tipo Lutador faz dele a escolha perfeita para a batalha.

Fada

A terceira melhor opção ao enfrentar um Pokémon do tipo Lutador é usar ataques do tipo Fada. O melhor Pokémon para a tarefa é Gardevoir, pois ele combina os tipos Psíquico e Fada com uma resistência crítica ao tipo Lutador que reduz o dano recebido a 39%. Para esse caso, a melhor combinação de ataques é Confusão com Clarão Deslumbrante ou Encantar com Psíquico.

Outras duas boas opções são Togekiss e Granbull. Esses Pokémon do tipo Fada também são ótimos contra inimigos do tipo Lutador.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 27 de fevereiro.