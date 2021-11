Dedenne chega em Pokémon Go com o Festival das Luzes, em 5 de novembro

A temporada mais assustadora de Pokémon Go terminou, mas um novo evento está chegando: o Diwali.

Diwali é um dos maiores feriados religiosos da Índia, celebrado no Hinduísmo, Jainismo e Siquismo e por alguns budistas. O nome do festival vem da iluminação de lanternas, que representa a luz superando a escuridão espiritual.

Pokémon Go comemora o Diwali com seu próprio evento Festival das Luzes. As comemorações começam às 10h locais de 5 de novembro, sendo a primeira vez que Dedenne, espécie de Kalos dos tipos Elétrico e Fada, fica disponível no jogo.

Você poderá adicionar Dedenne à sua coleção enquanto o evento estiver no ar; é só encontrar o ratinho na natureza, nas reides de uma estrela ou como recompensa da Pesquisa de Campo. Dedenne também estreia em Pokémon Go com sua versão brilhante, que é marrom e tem bochechas brancas.

Imagem via Niantic

Haverá vários Pokémon nas reides, incluindo Cobalion, Terrakion e Virision, todos disponíveis com o ataque exclusivo Espada Sagrada. Além disso, novos Pokémon poderão ser capturados como recompensas da Pesquisa de Campo durante o evento. A lista completa, com todos os Pokémon que aparecerão no evento e onde estarão disponíveis, está no site oficial de Pokémon Go.

Como em eventos anteriores, o Festival das Luzes inclui vários bônus, como mais recompensas de presentes, aumento na velocidad de progressão da amizade e maior limite de presentes abertos por dia. A Niantic também adicionou alguns itens cosméticos — incluindo uma camiseta gratuita do Festival das Luzes e itens de avatar de Dedenne — à loja para comemorar o evento.

Você terá cerca de 10 dias para caçar o Dedenne brilhante e participar de reides exclusivas. O evento termina em 14 de novembro, ás 20h locais.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rachel Samples no Dot Esports no dia 01 de novembro.