Como evoluir Spritzee para Aromatisse em Pokémon Go

Começou o evento Lendas Luminosas X em Pokémon Go e, com ele, chegam ao jogo Spritzee e Aromatisse — dois Pokémon do tipo Fada originalmente descobertos na região de Kalos.

Originalmente, Spritzee era um Pokémon exclusivo de Pokémon Y. Agora, os treinadores de Pokémon Go podem encontrá-lo em todo o mundo com mais frequência. Sua evolução, Aromatisse, também está disponível no jogo, mas a forma de fazer Spritzee evoluir mudou drasticamente.

Nos títulos principais da série Pokémon, Spritzee evolui para Aromatisse se você trocá-lo com outro jogador enquanto o item Sachet está no seu inventário. Esse item supostamente exala um perfume forte do qual só esses Pokémon gostam. Pokémon Go pega o amor de Spritzee por fragrâncias e o combina com os recursos disponíveis no jogo.

Para evoluir Spritzee para Aromatisse, você precisa usar os Incensos. Primeiro, Spritzee precisa ser seu Pokémon Companheiro, o que pode ser configurado no menu do Companheiro. Depois, você precisa usar um Incenso enquanto Spritzee for seu Pokémon Companheiro, esteja ele fortalecido ou não. A opção de evoluir Spritzee aparecerá depois disso no menu do Pokémon, custando 50 Doces de Spritzee. Assim, você finalmente poderá ter o Pokémon Fragrância, Aromatisse.

Spritzee e seu “equivalente”, Swirlix, estão disponíveis em Pokémon Go e aparecendo com mais frequência durante o evento Lendas Luminosas X, que celebra o Pokémon lendário Xerneas. Você pode encontrar Spritzee mais frequentemente até o fim do evento, em 17 de maio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 04 de maio.