Como evoluir Swirlix para Slurpuff em Pokémon Go

Swirlix, o Pokémon Algodão Doce, finalmente chegou ao mundo de Pokémon Go em meio a várias atividades temáticas do tipo Fada.

Este Pokémon nativo de Kalos estreou no evento Lendas Luminosas X, que começou em 4 de maio e também trouxe ao jogo o Pokémon lendário Xerneas. Diz-se que Swirlix, que apareceu pela primeira vez em Pokémon X, usa fios brancos que se assemelham a algodão doce para aprisionar seus oponentes em batalha.

Junto com Swirlix, chegou ao jogo também sua evolução, Slurpuff, o Pokémon Merengue. Nos títulos principais da série Pokémon, a única forma de evoluir Swirlix para Slurpuff é trocá-lo com outro jogador com o item Whipped Dream no inventário. Em Pokémon Go, no entanto, esse item não existe. Então é preciso usar outro método para evoluir Swirlix.

O apetite de Swirlix é a chave para evoluir esse Pokémon. Primeiro ele precisa ser seu Companheiro, o que você pode configurar tocando no ícone do Companheiro, no canto inferior esquerdo da sua tela, e descendo até o fim. Depois é preciso alimentar Swirlix com 25 guloseimas de qualquer tipo, acompanhando pelo menu do jogador. Quando isso for concluído, a opção para evoluir Swirlix para Slurpuff ficará disponível — você só vai precisar de mais 50 Doces de Swirlix.

Agora você pode encontrar Swirlix e obter sua forma evoluída, Slurpuff, em Pokémon Go, graças ao evento Lendas Luminosas X, que termina em 17 de maio. O Pokémon Algodão Doce aparecerá com mais frequência nesse período e continuará na natureza quando o evento acabar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 04 de maio.