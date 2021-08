Como evoluir Eevee para todas as suas formas com ataques exclusivos do evento no Dia Comunitário de agosto de Pokémon Go

Com o retorno de Eevee como Pokémon em destaque do Dia Comunitário de agosto em Pokémon Go, a Niantic encontrou uma forma diferente de realizar um evento maior que celebra todas as “Eeveeluções”.

Como parte disso, o Dia Comunitário do mês acontecerá, na verdade, em dois dias. Em 14 e 15 de agosto, você poderá encontrar e vários bônus que ficam ativos por todo o final de semana.

Uma das maiores vantagens do evento é que todas as evoluções de Eevee terão ataques novos exclusivos do evento se você evoluir entre 13 e 16 de agosto. Confira todas as opções que você pode desbloquear, incluindo o próprio Eevee.

Eevee: Último Recurso.

Vaporeon: Escaldada

Jolteon: Canhão Zap

Flareon: Superpoder

Espeon: Bola Sombria

Umbreon: Psíquico

Leafeon: Projétil de Semente

Glaceon: Pulso d’Água

Sylveon: Choque Psíquico

Você pode conseguir todas as oito evoluções e o próprio Eevee concluindo partes da Pesquisa Especial exclusiva do evento, Escolha Quem Você Será. Todas elas mesmo, incluindo Leafeon, Glaceon e Sylveon.

Se não quiser pagar R$1,90 pela pesquisa do Dia Comunitário, no entanto, você ainda pode conseguir todas as evoluções de uma forma fácil após algumas mudanças que a Niantic implementou.

Para conseguir Sylveon, você só vai precisar conseguir sete corações com Eevee em vez dos 70 normalmente necessários. Essa será, de longe, a maior mudança, e é bom você aproveitar se estiver precisando de Pokémon competitivos do tipo Fada.

Concluindo a Pesquisa Temporária do evento, que está liberada para todos os jogadores, você pode obter um Módulo Atrair Musgoso e um Módulo Atrair Glacial, que são usados para desbloquear a habilidade de evoluir Eevee para Leafeon e Glaceon, respectivamente.

As outras evoluções ainda estarão acessíveis nas formas comuns e você terá tempo e Eevee de sobra para evoluir todas no final de semana.

