Todas as tarefas e recompensas da pesquisa Escolha Quem Você Será no Dia Comunitário de Eevee em Pokémon Go

As pesquisas Temática, de Campo e Especial estão incluídas nesse grande Eeveento.

Eevee é o Pokémon em destaque do Dia Comunitário de Pokémon Go mais uma vez neste mês de agosto, mas com pequenas mudanças que trazem muito mais conteúdo.

Em vez de o evento durar um dia, como é de costume, o Dia Comunitário de agosto será, na verdade, em dois dias, 14 e 15 de agosto, com bônus disponíveis ao longo do final de semana.

Ao evoluir Eevee entre as 15h locais de 13 de agosto e as 15h locais de 16 de agosto, cada uma de suas evoluções também terá um novo ataque, exclusivo do evento. Todos os Eevee capturados durante esse período também terão o ataque Último Recurso.

Ao longo do evento, você terá acesso à nova Pesquisa Especial exclusiva do evento, Escolha Quem Você Será, que custa R$1,90 para desbloquear e pode ser adquirida na Loja do aplicativo. Mais pesquisas de Campo e Temporária também estarão disponíveis para todos os jogadores.

Então, se você quer dominar todas as evoluções de Eevee, confira todas as tarefas e recompensas das pesquisas que vai encontrar.

Pesquisa Especial

Escolha Quem Você Será, página um

Fortalecer seus Pokémon 10 vezes 10 Frutas Caxi

Pegar 15 Eevee encontre um Eevee

Fazer sete Boas Jogadas 50 Doces de Eevee



Recompensas finais: 2.000 Poeira Estelar, 25 Poké Bolas e um Incenso

Escolha Quem Você Será, página dois

Pegar 15 Eevee encontre um Vaporeon

Transferir 10 Pokémon encontre um Jolteon

Evoluir três Eevee encontre um Flareon



Recompensas finais: 1.500 PE, 50 Doces de Eevee e um Incenso

Escolha Quem Você Será, página três

Jogar três Ótimas Bolas Curvas encontre um Espeon

Transferir 10 Pokémon encontre um Eevee

Evoluir dois Eevee encontre um Umbreon



Recompensas finais: 2.500 PE, 15 Grandes Bolas e um Radar Rocket

Escolha Quem Você Será, página quatro

Pegar 15 Eevee encontre um Leafeon

Usar 15 Frutas para ajudar a pegar Pokémon encontre um Eevee

Evoluir dois Eevee encontre um Glaceon



Recompensas finais: 3.500 Poeira Estelar, uma Incubadora e 15 Ultra Bolas

Escolha Quem Você Será, página cinco

Recompensa 100 Doces de Eevee

Recompensa encontre um Eevee

Recompensa duas Frutas Caxi Prateadas



Recompensas finais: 3.000 Poeira Estelar, encontre um Sylveon e dois Doces Raros

Pesquisa Temporária

Dia Comunitário: Eevee

Fortalecer seus Pokémon cinco vezes um Módulo Atrair Musgoso

Pegar 5 Eevee um Módulo Atrair Glacial



Recompensas finais: 1.000 PE e encontre um Eevee

Pesquisa de Campo Exclusiva do Evento

Pegar três Eevee encontre um Eevee cinco Grandes Bolas uma Fruta Frambo Dourada duas Ultra Bolas duas Frutas Caxi 500 Poeira Estelar



Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 13 de agosto.