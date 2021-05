Como comprar o ingresso do Pokémon Go Fest 2021

O Pokémon Go Fest 2021 está marcado para os dias 17 e 18 de julho e os ingressos para o evento digital já estão à venda no aplicativo.

Em 17 e 18 de julho, das 10h às 20h locais, jogadores de todos os lugares do mundo poderão jogar juntos e aproveitar o evento de dois dias, comprando o ingresso ou não. Neste ano, o Pokémon Go Fest é um festival musical e os jogadores são os diretores, de acordo com a Niantic.

Haverá benefícios especiais para aqueles que adquirirem o ingresso pago, como uma Pesquisa Especial que garante encontrar um Pokémon Mítico, uma camiseta de avatar e uma pose de avatar. Na Pesquisa Especial, você precisará escolher entre o Pikachu Rock Star e o Pikachu Pop Star, que determinarão a música que tocará no jogo. A Arena do Desafio Global também estará de volta, abrindo uma tarefa colaborativa a cada hora para os treinadores com ingressos pagos. Se os desafios forem concluídos a tempo, os treinadores receberão bônus pelo resto da hora.

O ingresso custa US$4,99 mais impostos (equivalentes a mais de R$25) neste ano, um valor 10 dólares abaixo do preço do ano passado devido ao aniversário de cinco anos de Pokémon Go. Os fãs de Pokémon elogiaram a Niantic por reduzir o preço do ingresso para o Pokémon Go Fest 2021. Não é possível obter reembolso dos ingressos e eles podem ser adquiridos na loja do jogo.

Para comprar o ingresso do Pokémon Go Fest 2021, você só precisa abrir o aplicativo de Pokémon Go e seguir para a loja. Depois, toque na imagem do Pokémon Go Fest 2021 e clique no botão de comprar. Abrirá uma janela indicando que você recebeu o ingresso do festival, que pode ser encontrado no seu inventário.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 27 de maio.