Blissey está disponível em Pokémon UNITE

Um novo personagem de cura chegou a Pokémon UNITE.

Blissey agora está disponível no jogo. O Pokémon chegou de surpresa, porque a maior parte dos fãs esperava que o defensor Blastoise fosse o próximo a ser lançado, mas a TiMi parece estar segurando seu lançamento para o futuro.

O Pokémon, conhecido no anime por suas habilidades de cura, fará o mesmo em Pokémon UNITE. Mas não é só isso. Blissey também é um dos Pokémon com mais vida em toda a série principal, com a desvantagem de ter uma das menores defesas. Isso pode se encaixar no funcionamento do personagem no novo jogo, mas ainda é cedo para ter certeza, porque há poucas informações sobre o Pokémon em ação.

Blissey tem os ataques Egg Bomb, Refresh, Softboiled e Heal Pulse. O ataque extremamente poderoso do Pokémon, o Unite Move Bliss Assistance, ajuda a chegar mais rapidamente aos aliados e auxiliar em situações delicadas.

Blissey is an egg-cellent Supporter Pokémon with moves that heal or increase basic attack speed! Its Unite Move, Bliss Assistance, allows it to dash to an ally’s aid and protect that ally from attacks.



Bring your allies happiness with Blissey, coming 8/18 to #PokemonUNITE! pic.twitter.com/gI1moTmoUM — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) August 16, 2021

Você pode comprar Blissey agora na loja do jogo por 8.000 Aeos Coins ou 460 Gems. Com suas habilidades, Blissey deve estar presente na maioria das partidas e ser forte concorrente de Eldegoss, que era o único personagem de cura no jogo.

Junto com Blissey, chega uma atualização considerável, com alterações de balanceamento para mais de 10 Pokémon. Um novo Holowear “Berry Style” de Snorlax também está disponível como recompensa do sistema de recompensas de Aeos Energy.

Ainda hoje, haverá um Pokémon Presents que pode trazer mais informações sobre o lançamento mobile de Pokémon UNITE e outras novidades do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 18 de agosto.