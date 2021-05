Squeak está disponível em Brawl Stars

O novo brawler de Brawl Stars, Squeak, foi lançado hoje e você já pode testá-lo no jogo agora, até mesmo se não tiver desbloqueado o brawler.

Squeak é um lutador de raridade Mítica. Ele pode ser desbloqueado nas Caixas Brawl ou comprado na loja por 349 gemas. Ele só ficará disponível na loja por mais três dias e desaparece em 23 de maio. Depois disso, ficará disponível apenas nas Caixas Brawl.

Ruffs's mutant drool come to life, Squeak, is now available in #BrawlStars! 🐶💦 pic.twitter.com/BUhgTPmQoZ — Brawl Stars (@BrawlStars) May 20, 2021

“Uma criação acidental do Coronel Ruffs. A sina de Squeak é brincar de de buscar o graveto… ou a bola… ou algo do tipo”, diz sua descrição. Seu equipamento lembra o estilo do Coronel Ruffs, incluindo o quepe roxo e a bolinha roxa. Ele é fofo, mas também é perigoso, então você vai precisar tomar cuidado com suas bolhas pegajosas no jogo.

Seu ataque básico se chama Bolha Pegajosa. Ele lança “bolhas de gosma” que grudam no chão ou no alvo atingido, seja um inimigo ou uma parede. Depois, as bolhas explodem após um certo intervalo, causando dano em uma área. Os inimigos também podem ser atingidos e receber dano se estiverem perto da bolha. Isso pode fazer com que todo um time seja eliminado, caso os inimigos com a gosma se aproximem de seus aliados.

Após quatro ataques, o super de Squeak, “Bomba Gosmenta”, está carregado. Ele arremessa uma bomba que explode e se divide em várias bombas menores, que também causam dano após certo tempo.

Squeak foi lançado com um acessório e um poder de estrela. Seu acessório, chamado Gosma Elástica, aumenta o alcance de seu próximo ataque, enquanto seu poder de estrela Efeito Crescente aumenta o dano dos ataques de acordo com o número de inimigos atingidos (10% por oponente atingido).

Enquanto isso, a tiro preciso Belle continua disponível com o Brawl Pass da sexta temporada até o fim da temporada, daqui a um mês. A brawler será a recompensa do patamar 30 do passe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Swan no Dot Esports no dia 20 de maio.