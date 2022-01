Brawl Stars começa sua 10ª temporada em breve, com a primeira grande atualização de conteúdo do ano. Como nas temporadas anteriores, haverá dois novos Brawlers e outras mudanças.

O primeiro Brawler será lançado com a temporada e ficará disponível através do passe de batalha premium. Já o segundo entrará no jogo durante a temporada e poderá ser adquirido com gemas na loja do jogo ou em caixas de espólios aleatórios.

Esta temporada vai incluir um evento temático que celebra o Ano Novo Lunar, chamado O Ano do Tigre. Novas skins serão adicionadas à loja do jogo, mas ainda não se sabe se os visuais de edições anteriores do evento também estarão disponíveis.

A temporada 10 trará mais conteúdo para renovar o jogo, mas não haverá tantas grandes mudanças como na temporada anterior, que implementou um novo sistema de clãs, guerra de clãs e equipamentos.

Confira quando a próxima temporada de Brawl Stars fica disponível para os jogadores.

Quando lança a temporada 10 de Brawl Stars?

A temporada 10, chamada O Ano do Tigre, será lançada pouco depois do fim da temporada atual, marcado para as 7h BRT de 17 de janeiro, segundo a contagem regressiva no menu do jogo.

Depois, o jogo entrará em um curto período de manutenção e a temporada 10 será lançada quando ele voltar ao ar, assim como nas temporadas anteriores.

No entanto, como a atualização trará muito conteúdo, pode haver problemas técnicos e possíveis atrasos no lançamento. Caso isso aconteça, a desenvolvedora deve informar os jogadores através de canais como a conta oficial de Brawl Stars no Twitter.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 11 de janeiro.