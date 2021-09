Confira as primeiras imagens de Battlefield Mobile

Já começou o pré-registro de Battlefield Mobile em algumas regiões do mundo através da Google Play Store. O Brasil ficou de fora desta vez, mas o jogo já está na loja de aplicativos do Android e mostra as primeiras imagens do novo jogo de tiro.

A página diz que o jogo contém modos e mapas “novos e familiares para os jogadores veteranos”. Isso pode significar que a Electronic Arts fará algo parecido com o CoD: Mobile da Activision, que tem mapas e modos de vários títulos da franquia.

Pelo que as imagens mostram, toda a ação frenética de Battlefield estará presente na versão mobile. Você poderá dirigir tanques e quadriciclos, além de derrotar seus inimigos em primeira pessoa com as mais variadas armas.

Haverá algumas classes diferentes, que você pode escolher a depender do seu estilo de jogo. São elas: assault (ataque), support (suporte), medic (médico) e recon (reconhecimento). Será possível também planejar armamentos com especializações de classes específicas.

Imagem via Electronic Arts

Battlefield Mobile foi anunciado para Android e iOS em maio, quando estava em desenvolvimento. Segundo a EA, o jogo será lançado em 2022. Foi revelado que os primeiros testes com usuários Android serão feitos no segundo semestre de 2021, na Indonésia e nas Filipinas. Já se sabe que o jogo vai rodar em dispositivos com Android 7.0 ou superior, mas esses não são os requisitos definitivos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Wasif Ahmed no Dot Esports no dia 03 de setembro.