World vs. World de Guild Wars 2 ainda está na fase um da reestruturação e deve ter novo beta em breve

Finalmente mais novidades do World vs. World.

Os fãs do World vs. World de Guild Wars 2 estavam começando a ver como seria a reestruturação do modo antes do lançamento de End of Dragons. Agora que a expansão está no ar e os desenvolvedores podem se dedicar ao WvW, o objetivo é realizar novos betas que testem esse novo sistema.

No blog do jogo, os desenvolvedores mencionaram que ainda acham o WvW um dos modos mais importantes do GW2 e ainda estão na fase um da reestruturação, que busca melhorar a infraestrutura complicada e o sistema de formação de partidas.

Já aconteceram alguns betas na fase um e não parece que a equipe vai começar a fase dois tão cedo. Ainda existe um problema sério e complicado que tira os jogadores de suas posições nas filas e os coloca no final delas, o que é frustrante para a maioria.

Os desenvolvedores também falaram sobre as reclamações de que as recompensas do WvW não chegam nem perto das recompensas de outros modos. Recentemente, foi feita uma pequena melhoria na forma de aumento de velocidade nas trilhas de recompensas. Mas os desenvolvedores mencionaram que ainda querem fazer mais e aumentar as recompensas do WvW, o que deve aumentar a participação nesse modo.

Quando a formação de partidas e as recompensas do WvW tiverem as melhorias desejadas, a ArenaNet espera que haja uma “mudança significativa” na jogabilidade. Quando esses problemas forem resolvidos, será a vez de balancear sistemas como aprimoramentos, pontuação e cerco do WvW.

Balanceamento também é um problema no WvW, especialmente por fazer muito tempo desde a última atualização de balanceamento. Agora, essas atualizações serão uma prioridade maior em todos os modos, o que deve tornar a experiência do WvW mais divertida e mais variada no futuro.

Imagem via ArenaNet

Ainda não há data definida para o próximo beta do WvW, mas ele foi incluído em uma imagem divulgada pela ArenaNet com os próximos passos da equipe. Por isso, é provável que o anúncio do próximo beta seja feito nos próximos meses.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jessica Scharnagle no Dot Esports no dia 22 de março.