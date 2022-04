Tudo o que você precisa saber sobre a classe Glaivier em Lost Ark

É a quinta subclasse do Martial Artist.

Existem classes que se adequam a todos os tipos de estilos de jogo em Lost Ark, e mais estão chegando a cada mês. A Glaivier será a primeira classe a se juntar à versão ocidental do jogo após seu lançamento em fevereiro. Está programada para entrar no jogo ainda este mês e provavelmente será muito popular.

A Glaivier será bem diferente das outras quatro subclasses de Martial Artist. Em primeiro lugar, ela empunha duas armas, cada uma com um conjunto diferente de habilidades. Em segundo lugar, ela será a subclasse de Martial Artist mais versátil do jogo devido à sua lança, que lhe dá mais alcance. Ela parece que vai dominar em tarefas de alto nível, desde que os jogadores tenham tempo e esforço para dominar seu estilo de jogo.

“Embora certas opções de habilidades possam focar sua atenção em uma dessas armas, um Glaivier eficaz pode maximizar seu potencial criando equilíbrio entre as duas posturas, acumulando energia em uma postura que concede um aumento de estatísticas impactante ao trocar para a outra”, o desenvolvedor escreveu para descrever a classe.

Aqui estão algumas das habilidades mostradas na versão russa do jogo, onde a Glaivier foi lançada como a quarta subclasse de Martial Artist. As habilidades azuis referem-se à sua postura de lança de longo alcance e as vermelhas à sua postura de glaive de curto alcance.

Captura de tela via Sywo

Aqui está um vídeo de suas habilidades na versão coreana do jogo. Os jogadores poderão testá-la ao escolher a subclasse durante a criação do personagem, e o desenvolvedor dará um Powerpass gratuito a todos os jogadores, o que lhes permitirá pular todas as missões e subir de nível até Feiton para um personagem de sua escolha.

A Glaivier contará com duas engravings específicas de classe, semelhantes a todas as outras classes. De acordo com a versão coreana, uma das engravings da Glaivier permitirá que ela aumente suas estatísticas cancelando seu medidor de especialidade, e a outra cancela a postura Focus para aumentar suas habilidades Flurry.

A Glaivier está programada para ser lançada no final de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por Eva Martinello no Dot Esports no dia 15 de abril.