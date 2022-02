Trade Skills e crafting de Lost Ark explicados

Há mais em Lost Ark do que matar demônios e fazer masmorras. Pode ser uma alegria se encontrar colhendo materiais de várias fontes nas inúmeras e diversas regiões que você explorará.

Você não precisa se preocupar em avançar suas habilidades imediatamente após a criação do personagem, mas depois de progredir um pouco na história principal, você chegará a um local chamado Lakebar Village, onde terá que construir um item importante. É neste ponto que as Trade Skills do jogo se abrem para você.

À medida que você progride nas próximas áreas, aparecerão missões que explicarão as Trade Skills para você e o recompensarão com ferramentas aprimoradas. Life Skills requerem o uso de Life Energy, que reabastece a cada dia, mas também pode ser reabastecida com poções.

Todas as Life Skills

Fishing (Pescaria)

A pesca pode ser realizada com uma ferramenta de pesca em qualquer corpo de água, mas é mais provável que você consiga peixes mais raros em pontos de pesca, que estão marcados com um anzol em seu mapa.

Vá até um ponto e use a habilidade Float Fishing para lançar sua linha. Quando a isca for para debaixo d’água por um peixe e um ponto de exclamação aparecer, clique novamente para pegar seu peixe.

Com o tempo, você pode aumentar seu nível de pesca para desbloquear novas habilidades.

Foraging (Forrageamento)

Forrageamento é o processo de coleta de várias plantas e ervas. Requer uma ferramenta de colheita e um item que você possa coletar, que é marcado por uma folha em seu minimapa. Basta ir até um item coletável e clicar nele.

Ao aumentar sua habilidade, você poderá coletar cogumelos e éter.

Logging (Extração de Madeira)

A extração de madeira permite cortar árvores para coletar madeira e requer um machado de lenha. As árvores que você pode cortar são marcadas por um pedaço de madeira no mapa.

Com mais níveis de extração de madeira, você poderá cortar árvores mais fortes, cultivar mudas em árvores maduras e chutar árvores para derrubar itens adicionais.

Hunting (Caça)

A caça é como você coleta carne em Lost Ark. Enquanto sua barra de Life Energy está equipada, você pode ativar a habilidade de busca para localizar presas mais facilmente enquanto estiver em áreas de caça, que são marcadas com um ícone de armadilha de urso em seu mapa.

Ao avistar sua presa, você pode usar a habilidade Arremessar para lançar um machado de caça para deixá-la lenta ou matá-la. Então você pode coletar de sua pele. Depois de aumentar sua habilidade de caça, você pode desbloquear mais métodos de rastreamento e caça com armadilhas.

Mining (Mineração)

A mineração é como você coleta ferro e outros minérios e metais importantes. Requer uma ferramenta de mineração, ou Picareta, e um veio de minério coletável que aparece no seu minimapa como uma pedra azul. Vá até o veio e clique nele para minerá-lo.

Com um nível de mineração maior, você pode aumentar as chances de obter itens especiais com habilidades como Perfect Timing e Moonlight Miner.

Excavating (Escavação)

Escavação é o processo de encontrar relíquias. Use sua habilidade Sonar para detectar possíveis Relíquias ao seu redor por um período de 30 segundos. Quando chegar perto, use a habilidade Relic Search para uma busca mais precisa. Eventualmente, um Relic Trace aparecerá, e você poderá desenterrar as Relics de lá.

Com uma habilidade de escavação aprimorada, você pode aumentar suas chances de encontrar tesouros e até usar um cão farejador.

Para que servem as Trade Skills?

Trade Skills são muito úteis em Lost Ark. A mineração e a extração de madeira são especialmente valiosas quando se trata de coletar recursos para sua Stronghold. Todas as habilidades também são importantes para coletar os recursos necessários para criar vários itens, o que pode ser feito conversando com vários NPCs de criação ao redor do mundo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 17 de fevereiro.