Todas as diferenças entre as edições padrão e deluxe de New World

New World, o tão esperado MMO da Amazon, ativou os servidores em 28 de setembro. Mas para aqueles de vocês que ainda não compraram o jogo, ainda há uma decisão final a ser feita: se você vai comprar a edição padrão ou deluxe?

A edição padrão do New World custará R$ 75,49 uma única vez. Se por acaso você pré-encomendou o jogo, terá direito ao Amuleto de Isabella, que aumenta sua Constituição e causa danos adicionais contra certos tipos de inimigos, um título único que você pode exibir com orgulho para seus colegas exploradores em Aeternum, um gesto Soquinho e três brasões de guilda exclusivos com machados, mosquetes e armaduras. Se você chegar atrasado à festa, não terá acesso a nenhum desses bônus exclusivos.

A edição deluxe do jogo, por outro lado, custa R$93,99 e vem com um conjunto de itens cosméticos, incluindo os visuais para armadura e machadinha Lenhador, um Mascote doméstico Mastim, que pode ser usado para personalizar sua humilde morada quando você desbloquear a habitação no nível 15, um conjunto de gestos de pedra / papel / tesoura e um livro de arte digital do New World para download, apresentando uma coleção de arte conceitual da criação do jogo.

Decidir entre as edições padrão e deluxe do New World depende de sua preferência pessoal e, é claro, de seu orçamento.

Se você está entusiasmado com o jogo, você está nele pelo longo prazo e gosta de itens cosméticos e visuais, compre a edição deluxe. Se você não se preocupa com visuais e quer apenas entrar em ação, subir de nível o mais rápido possível e chegar ao final do jogo, pegue a edição padrão.

Os itens exclusivos incluídos na edição deluxe do jogo são todos cosméticos e não têm qualquer influência real na jogabilidade. A Amazon fez questão de evitar o sistema de pagar para ganhar a todo custo.

Os desenvolvedores ouviram feedback dos jogadores e continuam a ser cautelosos sobre a loja e como ela afeta o jogo. “Definitivamente ouvimos o feedback dos jogadores e nosso foco é que não queremos que o New World seja uma experiência de pagar para ganhar”, disse o diretor de criação da Amazon, David Verfaillie, em uma entrevista coletiva no início deste ano.

Edição deluxe

Visual de armadura do Lenhador. Destaque-se na multidão ou misture-se com a floresta usando o visual de armadura do Lenhador.

Complete o traje do Lenhador com esse visual da versátil machadinha.

Faça da sua casa um lar com o mascote doméstico Mastim. O acesso aos alojamentos é desbloqueado no nível 15 no jogo.

Pedra, papel, tesoura: um jogo divertido com os amigos ou uma ferramenta para tomar decisões difíceis.

Uma incrível coleção de artes conceituais da produção do New World.

Conteúdo bônus da pré-encomenda

O amuleto de Isabella. Equipe o amuleto de Isabella para ganhar constituição adicional e causar dano adicional contra certos tipos de inimigos sobrenaturais

Mostre com orgulho o seu título de "Expedição Um" como parte da onda inicial de exploradores para chegar à costa de Aeternum

Cumprimente seus companheiros aventureiros com o gesto Soquinho

Três brasões de guilda exclusivos com machados, mosquetes e armaduras

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 29 de setembro.